Еврокомиссар анонсировала строгие визовые ограничения для туристов из России
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«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия», — приводит Yle её слова.
Юханссон добавила, что страны ЕС больше не хотят «давать эту привилегию русским».
Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.
В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.
Правило будет применяться с 12 сентября.