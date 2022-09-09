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Еврокомиссар анонсировала строгие визовые ограничения для туристов из России

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Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что Евросоюз введёт строгие ограничения на визы для туристов из России.
Еврокомиссар анонсировала строгие визовые ограничения для туристов из России
  • Gettyimages.ru

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия», — приводит Yle её слова.

Юханссон добавила, что страны ЕС больше не хотят «давать эту привилегию русским».

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Правило будет применяться с 12 сентября. 

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