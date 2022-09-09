Еврокомиссар анонсировала строгие визовые ограничения для туристов из России

Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что Евросоюз введёт строгие ограничения на визы для туристов из России.

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия», — приводит Yle её слова.

Юханссон добавила, что страны ЕС больше не хотят «давать эту привилегию русским».

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Правило будет применяться с 12 сентября.