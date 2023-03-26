«Марионеточный институт»: почему в России решили законодательно противостоять деятельности МУС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил законодательно запретить любую деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ и предусмотреть ответственность за содействие этой структуре. Он также указал на важность организации работы по заключению с дружественными странами соглашений о взаимном отказе от сотрудничества с МУС. По мнению аналитиков, этот орган изначально создавался политизированным и всегда находился под жёстким давлением стран Запада. При этом решения МУС для России, как и для многих других государств, юридически ничтожны, поскольку они не находятся в сфере его полномочий, констатируют эксперты.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин накануне выступил с предложением о введении законодательного запрета какой-либо деятельности Международного уголовного суда (МУС) на территории России. По его словам, такое решение может быть принято с учётом соответствующего международного опыта, а также закреплённого в Конституции приоритета национального законодательства над международным.

«На территории России не исполняются решения Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и других марионеточных институтов, используемых Вашингтоном для реализации своих интересов... Правильно продолжить эту работу, — пояснил политик в своём Telegram-канале. — Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС».

Спикер Госдумы также обратил внимание на важность организации работы по заключению двусторонних соглашений с дружественными странами о взаимном отказе от сотрудничества с Международным уголовным судом и содействия его работе.

«У Верховного главнокомандующего РФ должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России», — подчеркнул Володин.

Объясняя обоснованность таких мер, он привёл в пример Соединённые Штаты, где уже 20 лет действует закон, направленный на запрет сотрудничества с МУС.

«Ещё в 2002 году в США был принят специальный закон о защите военнослужащих, согласно которому ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру Международного уголовного суда. Более того, он дозволяет Вашингтону начать военную интервенцию, если на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники и политики. Его неофициально стали называть «законом о вторжении в Гаагу», — написал Володин.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Ничего общего с правосудием»

На прошлой неделе, 17 марта, в Международном уголовном суде заявили о выдаче ордеров на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы имевшей место «незаконной депортации населения и незаконном перемещении населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию в ущерб украинским детям».

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В связи с этим официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, а действия этой структуры по отношению к гражданам РФ юридически ничтожны.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Эритреи отметил, что нынешний прокурор МУС, британец Карим Ахмад Хан, выполняет заказы своих «хозяев», которые запрещают этому органу заниматься расследованием преступлений стран — членов НАТО и одновременно заставляют его «продвигать повестку дня коллективного Запада».

«Напомню, что в 2007 году прокурор Международного уголовного суда (представитель развивающихся стран) завела дело по расследованию военных преступлений, которые США и возглавляемая ими коалиция совершали в Афганистане. Вашингтон отреагировал очень просто: объявил санкции против прокурора, других сотрудников Международного уголовного суда, и дело было закрыто, — добавил Лавров. — Вот чем занимаются США. Убеждён, что такое поведение никому не нравится... Невозможно претендовать на исключительность, когда сплошь и рядом нарушаешь международное право, и очень часто — самим же собой написанные правила».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

А российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что деятельность МУС не имеет «ничего общего с правосудием». Он также напомнил, что МУС имел юрисдикцию над преступлениями стран Запада, в особенности США, в Ираке, однако не предпринял никаких попыток привлечь виновных к ответственности.

«Закон о вторжении в Гаагу»

Международный уголовный суд был учреждён Римским статутом в 1998 году с целью судебного преследования лиц, ответственных за наиболее серьёзные международные преступления, и начал свою работу летом 2002-го. Причём до сих пор эта структура проводила расследования в основном в отношении ряда конфликтов в Африке.

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К настоящему моменту Римский статут ратифицирован 123 странами, однако многие государства к нему не присоединились. Среди них Россия, Китай, Индия, США, Пакистан, Иран, Турция, Индонезия, Израиль, Саудовская Аравия и Украина.

Любопытно, что одними из наиболее ярых противников МУС являются Соединённые Штаты. Президент США Билл Клинтон в своё время подписал Римский статут, однако не передал его на ратификацию в конгресс. Следующий американский лидер Джордж Буш — младший не только отозвал подпись Вашингтона под документом, но и подписал закон, запрещающий сотрудничество с этой инстанцией.

Документ получил официальное название «Закон о защите американских военнослужащих», однако в СМИ он больше известен как «Закон о вторжении в Гаагу». Журналисты дали ему такое название, потому что данный нормативный акт фактически не ограничивает президента США в выборе средств для вызволения американских граждан, если они вдруг окажутся под следствием в Гааге.

«Президент уполномочен задействовать все необходимые и соответствующие средства для освобождения любого лица, указанного в подразделе (b), которое задержано или заключено под стражу Международным уголовным судом, либо от его имени или по его просьбе», — говорится в документе.

К лицам, на которых распространяется действие этой нормы, относятся «защищённые законом» граждане США и государств-союзников, указано в документе. Под этим понятием подразумевается военный персонал, избранные или назначенные чиновники и другие лица, нанятые или работающие от имени властей США или властей страны — члена НАТО (а также Австралии, Египта, Израиля, Японии, Иордании, Аргентины, Республики Корея, Новой Зеландии и Тайваня).

Джордж Буш — младший

AP

© LM Otero

В законе также говорится: «Ни один представитель Международного уголовного суда не может осуществлять в США или на любой территории, подпадающей под юрисдикцию США, какую-либо следственную деятельность, связанную с предварительным следствием, расследованием, судебным преследованием или иными процедурами в рамках Международного уголовного суда».

Американские правительственные структуры при этом не имеют права сотрудничать с этим органом.

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«Ни один суд США и ни одно ведомство или организация на уровне правительств штатов или муниципалитетов, включая суд любого штата, не могут сотрудничать с МУС в ответ на запрос о сотрудничестве, направленный Международным уголовным судом в соответствии с Римским статутом», — подчёркивается в документе.

При последующих администрациях США позиция Вашингтона в отношении МУС не претерпела существенных изменений. А в годы президентства Дональда Трампа Белый дом и вовсе ввёл санкции против ряда функционеров Международного уголовного суда. По словам тогдашнего госсекретаря Майка Помпео, причиной для такого шага стали попытки МУС преследовать американских граждан. Позднее, при Джо Байдене, эти рестрикции были сняты. При этом в администрации президента заявили, что по-прежнему категорически не согласны с действиями суда по ситуации в Афганистане и Палестине, и возразили против попыток МУС установить юрисдикцию над представителями государств, не входящих в эту структуру.

На этом фоне, отмечают эксперты, позитивная реакция Белого дома на решение МУС о выдаче ордера на арест российского лидера выглядит лицемерной.

«США приняли решение о непередаче Международному уголовному суду американских военных, которые продолжают совершать различные преступления. При этом Вашингтон занимает жёсткую позицию в отношении неучастия в деятельности МУС и непризнания его решений. Поэтому заявления Байдена, приветствующего решение о выдаче ордера на арест нашего президента, лицемерны. Это двойные стандарты», — сказал в разговоре с RT сенатор Константин Долгов.

«Окончательно превратится в полную фикцию»

По мнению аналитиков, Российская Федерация ещё на этапе создания МУС опасалась, что деятельность этого органа будет политизированной, поэтому Москва решила не ратифицировать Римский статут, а затем и отозвала свою подпись под документом.

«Помимо этого, наша Конституция запрещает выдачу российских граждан иностранному правосудию. А ведь одним из ключевых механизмов МУС как раз и является передача граждан для осуществления правосудия органами этого суда», — отметил Долгов.

Штаб-квартира МУС в Гааге

Gettyimages.ru

© Alex Gottschalk/DeFodi Images

По его словам, деятельность этой структуры напрямую противоречит конституционному порядку и федеральному законодательству России. «Поэтому деятельность МУС никогда не имела для нас какого-либо значения: ни правового, ни политического, ни организационного. Разумеется, любые решения МУС юридически ничтожны на территории РФ», — пояснил сенатор.

По словам Долгова, опасения российской стороны были не напрасны — политизированность этого органа полностью подтвердилась.

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«МУС изначально создавался как политизированный орган для обслуживания определённых политических интересов. Он никогда не был конструктивным и объективным и всегда находился под жёстким давлением западных стран, в том числе со стороны США. И то беспрецедентное решение, которое они приняли в отношении нашего президента, не основано на какой-либо доказательной базе и не имеет никакого отношения к праву», — указал эксперт.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев полагает, что МУС создавался для ограничения суверенитета стран по всему миру.

«МУС представляет собой элемент экстерриториального мира, который постепенно строили США. Идея заключалась в десуверенизации всего мира, кроме США, которые, таким образом, остаются единственным суверенным и полностью независимым в правовом отношении государством. Все остальные должны были передать часть суверенитета неким наднациональным структурам, одной из которых является МУС. А попытки МУС распространить свою деятельность на США очень жёстко пресекались», — сказал собеседник RT.

Специалисты отмечают, что говорить о возможном содержании закона о запрете деятельности МУС на территории России пока рано, однако такую инициативу Вячеслава Володина, по их мнению, следует рассматривать как часть комплексного процесса по выстраиванию полностью суверенной правовой системы в РФ.

«Этот вопрос абсолютно правомерный. И речь должна идти не только о МУС, но и о полном правовом оформлении принципов безусловного национального суверенитета, которые были закреплены в Конституции РФ после внесения в неё поправок. Безусловно, необходимо дополнительно прописать игнорирование деятельности любых международных структур, которые сужают наш суверенитет, будь то МУС, ЕСПЧ или ВТО», — подчеркнул Евстафьев.

Причём в обозримой перспективе многие государства могут начать пересмотр своего отношения к МУС, полагает Константин Долгов.

«Страны, которые действительно заботятся о своём суверенитете и справедливости в международных делах, активизируют процесс создания альтернативных структур обеспечения международной законности. После этого МУС окончательно превратится в полную фикцию, которой он, по сути, является и сейчас», — подытожил сенатор.