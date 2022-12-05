Эксперты обвинили Международный уголовный суд в необъективности

С 5 по 10 декабря Ассамблея государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) проведёт 21-ю сессию в Гааге. Однако многие эксперты ставят под сомнение объективность МУС и говорят о необходимости создания альтернативного международного трибунала. Как рассказал RT председатель общественной организации «Справедливая защита» Донецкой Народной Республики адвокат Виталий Галахов, начиная с 2015 года многочисленные обращения граждан Донбасса в эту судебную инстанцию остаются без рассмотрения. Речь идёт о тысячах пострадавших в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.

Первые материалы о военных преступлениях «Справедливая защита» отправила в МУС в 2015 году. За время вооружённого конфликта до начала специальной военной операции в феврале 2022 года в адрес прокурора МУС были отправлены материалы о 3108 пострадавших, из них 256 — дети. А с начала спецоперации на электронный портал прокурора МУС поступило 59 заявлений о военных преступлениях, совершённых в отношении 550 мирных жителей ДНР, среди которых 56 детей.

В ответ на каждое поданное обращение приходили уведомления о получении, но на этом взаимоотношения между «Справедливой защитой» и прокурором МУС заканчивались.

Отрицание очевидного

Прокурор МУС или его представители ни разу не посетили территории ДНР и ЛНР за всё время боевых действий, хотя он неоднократно заявлял о своей беспристрастности и готовности к сотрудничеству со всеми сторонами конфликта, рассказал Галахов в беседе с RT.

«Насколько мне известно, за всё время конфликта никаких взаимоотношений между представителями ДНР и прокурором МУС не было. Хотя прокурор МУС признал ДНР и ЛНР сторонами немеждународного вооружённого конфликта», — пояснил адвокат.

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В декабре 2020 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что на востоке Украины был совершён ряд военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда.

Тогда же на сайте организации был обнародован отчёт, в котором были указаны составы преступлений. Среди них: умышленные нападения на гражданских лиц и убийства, пытки и жестокое обращение, посягательство на человеческое достоинство и изнасилования.

В июне 2022 года новый прокурор МУС Карим Ахмад Хан заявил, что уже в третий раз посетил Украину.

«В первый день моего визита я побывал в Харькове, на востоке Украины, стал свидетелем огромного ущерба, причинённого этому городу, и выслушал рассказы о страданиях, перенесённых мирными жителями», — сказал прокурор МУС.

Предсказуемое расследование

Только после начала спецоперации прокурор МУС решил начать расследование преступлений, совершённых на востоке Украины.

«Я ознакомился с выводами управления прокурора МУС, вытекающими из предварительного изучения ситуации на Украине, и подтвердил, что есть разумные основания для начала расследования», — заявил Карим Ахмад Хан.

В состав совместной следственной группы вошли Украина, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Эстония и само управление прокурора МУС.

По мнению Галахова, присоединение управления прокурора МУС к следственной группе означает, что якобы независимый международный следственный орган, целью которого является проведение полного и объективного расследования, занял одностороннюю позицию.

«После начала спецоперации данные страны фактически примкнули к одной из сторон конфликта, а именно заняли сторону Украины, оказывают ей как финансовую, так и военную помощь. Результат работы этой следственной группы заранее предсказуем. Виновной во всех тяжких преступлениях будет назначена Россия», — считает адвокат.

Он уверен, что расследование МУС международных преступлений не будет всесторонним и справедливым.

«Следует создать отдельный международный трибунал по Украине и привлечь лиц, совершивших военные преступления, к ответственности. Созданный для этих целей МУС не выполняет возложенные на него обязанности», — полагает Галахов.

Он напомнил, что ранее было подано более 6 тыс. заявлений пострадавших на юго-востоке Украины в Европейский суд по правам человека. Однако за восемь лет войны ЕСПЧ не вынес по Донбассу ни одного решения.

С инициативой создать международный военный трибунал по Донбассу выступила в июле 2022 года сенатор Ольга Ковитиди.

«Думаю, что сегодня мы не можем рассчитывать на справедливую реакцию международных институтов, таких как ООН или ОБСЕ. Мы видим выборочное применение международными организациями международного права, умышленно не замечающими горе и слёзы Донбасса, что создаёт негативный правовой прецедент. Уверена, необходимо в кратчайшие сроки созвать международный военный трибунал. Зло должно быть наказано», — заявила сенатор.