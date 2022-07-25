СК России вышел на новые рубежи следствия на востоке Украины

Сотрудники Следственного комитета России отмечают 25 июля свой профессиональный праздник. История ведомства насчитывает более трёх столетий. С начала военного конфликта на Украине комитет занимается не только привычной для себя работой — расследованием наиболее резонансных дел на российской территории, но также раскрывает военные преступления в Донбассе. При этом следователи помогают местным жителям с решением самых разных проблем — от поиска пропавших родственников до обеспечения гуманитарными товарами.

Свою историю современный СК ведёт с 25 июля 1713 года — в этот день Пётр I издал указ об учреждении следственной канцелярии.

Новая служба занималась предварительным следствием и расследованием особо опасных преступлений против государства, в том числе коррупционных, например взяточничества, хищения казны и мошенничества. Следственная канцелярия подчинялась напрямую императору.

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Впоследствии ведомство претерпело немало реформ. Это касалось его полномочий, функций, задач и подчинения. В отдельные исторические периоды его даже упраздняли, но затем создавали вновь.

Современная история Следственного комитета России началась 15 января 2011 года, когда вступил в силу одноимённый федеральный закон. С тех пор СК не входит в структуры ни одного органа государственной власти, а его председателя назначает президент. Таким образом, в стране была восстановлена петровская модель организации следствия.

С момента создания СК и по сей день должность председателя ведомства занимает генерал юстиции Александр Бастрыкин. Под его руководством расследуются тяжкие и особо тяжкие преступления как против государства, так и против граждан.

На страже мира и безопасности

С 2014 года, с начала вооружённого конфликта на востоке Украины, Следственный комитет России занимается расследованием преступлений украинских военных на территории Донбасса.

RT

Наибольшую часть из них составляют обстрелы мирного населения из артиллерии, ракетных комплексов, миномётов и стрелкового оружия. Эти действия квалифицируются как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов ведения войны, а также геноцид. СК расследует и преступления, связанные с похищениями людей, пытками и убийствами пленных, в том числе гражданских лиц. Эти преступления против мира и безопасности человечества не имеют срока давности.

Следователи устанавливают данные командиров ВСУ, которые отдают преступные приказы, а также данные исполнителей этих преступных приказов. Среди украинских военных, в отношении которых возбуждены уголовные дела, фигурируют как командующие бригадами и полками, так и рядовые военнослужащие.

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Например, уголовные дела возбуждены против бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского, заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, бывших министров обороны Валерия Гелетея и Степана Полторака.

Один из ярких примеров военных преступлений со стороны ВСУ — удары по Донецку ракетами комплекса «Точка-У» в марте 2022 года. Тогда более 20 человек погибли и более 30 получили ранения. Это оружие используется исключительно украинской армией. В результате следственных действий специалисты СК пришли к выводу, что к этим запускам причастна 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ под командованием Фёдора Ярошевича. В отношении Ярошевича заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На защите пострадавших

Представители СК постоянно работают на территории ДНР и ЛНР, ежедневно выезжают на места обстрелов, чтобы собрать и зафиксировать факты и таким образом воссоздать полную картину совершённых преступлений.

На данный момент возбуждено и расследуется более 1,3 тыс. уголовных дел в отношении военнослужащих, представителей других силовых ведомств, членов националистических радикальных группировок, а также политического руководства Украины. Установлены и будут привлечены к ответственности свыше 400 лиц.

RT

За весь период следствия допрошены более 216 тыс. человек, свыше 91 тыс. признаны потерпевшими, в том числе 14 072 несовершеннолетних.

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Материальный ущерб, нанесённый инфраструктуре ДНР и ЛНР, ещё только предстоит установить. В одном лишь Мариуполе следователи проинспектировали более 2,4 тыс. объектов города. В их числе школы, детские сады, общеобразовательные учреждения, больницы и поликлиники. К началу июля в Мариуполе зафиксирован материальный ущерб на сумму более 45 млрд рублей. При этом работы продолжаются, общая сумма может вырасти в разы.

Следственный комитет возбуждает уголовные дела и в отношении иностранных инструкторов и наёмников, которые принимают участие в вооружённом конфликте на стороне Украины. Уже собраны неопровержимые доказательства преступлений, совершённых наёмниками из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и ряда других стран.

Так, по данным следствия, гражданин Грузии Мамулашвили основал на территории Украины вооружённое формирование «Грузинский национальный легион», стал его лидером и пригласил в качестве наёмников не менее 24 граждан Грузии. Некоторые из них сдались и были допрошены следователями.

На помощь страждущим

Помимо своих основных задач, сотрудники СК регулярно организуют доставку гуманитарных грузов для жителей республик. Они также собирают средства для закупки товаров первой необходимости, в том числе лекарства и товары для детей, которые направляются в медицинские учреждения в ДНР и ЛНР.

Кроме того, силами СК организовывались полевые кухни на территории Мариуполя, которые помогли обеспечить питанием несколько тысяч жителей. В отдельных случаях представители Следственного комитета помогали гражданам в эвакуации.

RT

Например, из города Новодружеска в Луганск была эвакуирована 86-летняя Людмила Котегова, и там её встретили родственники. Пожилая женщина не могла самостоятельно покинуть свой дом.

Следователи помогают также жителям Донбасса решить вопросы, связанные с поиском пропавших родственников, трудоустройством, направлением детей в дошкольные учреждения, предоставлением социального жилья, реабилитацией, оформлением документов статуса малоимущей семьи, ускорением получения компенсационных выплат вынужденным переселенцам.

Для выполнения всех поставленных задач на территории ДНР и ЛНР функционирует отдельное управление СК. В особо напряжённые дни к работе одномоментно привлекаются до 300 следователей.