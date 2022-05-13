СК: российские следователи допросили около 4 тысяч сдавшихся в плен украинских военных

Российские следователи допросили порядка 4 тыс. украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Среди них более 200 офицеров. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России по итогам совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Донецке.

«Продолжается работа с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен. Следователями допрошены порядка 4 тыс. таких лиц, в том числе более 200 офицеров», — сообщил СК. Как ранее заявили в ведомстве, Следственный комитет тщательно расследует все эпизоды преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ.