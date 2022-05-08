СК расследует преступную деятельность командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ

Короткая ссылка
Следственный комитет России тщательно расследует все эпизоды преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
СК расследует преступную деятельность командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ
  • РИА Новости

«Следственным комитетом России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов против мирного населения будут зафиксированы и тщательно расследованы сведения, озвученные представителями командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

По информации СК, взятые в плен представители командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ дали показания о ведении боевых действий в Мариуполе. С их слов, в частности, они загоняли мирных мариупольцев в подвалы и оборудовали в их квартирах боевые точки.

Ранее Следственный комитет России установил личность командира бригады ВСУ, который отдавал приказы об обстрелах мирных жителей ДНР.

7 мая командир батальона «Восток» МВД Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в своём Telegram-канале заявил, что группа украинских военных вышла в районе «Азовстали» с белым флагом.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить