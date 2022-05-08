СК расследует преступную деятельность командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ

Следственный комитет России тщательно расследует все эпизоды преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Следственным комитетом России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов против мирного населения будут зафиксированы и тщательно расследованы сведения, озвученные представителями командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

По информации СК, взятые в плен представители командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ дали показания о ведении боевых действий в Мариуполе. С их слов, в частности, они загоняли мирных мариупольцев в подвалы и оборудовали в их квартирах боевые точки.

Ранее Следственный комитет России установил личность командира бригады ВСУ, который отдавал приказы об обстрелах мирных жителей ДНР.

7 мая командир батальона «Восток» МВД Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в своём Telegram-канале заявил, что группа украинских военных вышла в районе «Азовстали» с белым флагом.