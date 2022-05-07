СК России установил причастного к обстрелам мирного населения ДНР командира ВСУ

Короткая ссылка
Следственный комитет России установил личность командира бригады ВСУ, который отдавал приказы об обстрелах мирных жителей ДНР.
СК России установил причастного к обстрелам мирного населения ДНР командира ВСУ
  • РИА Новости

«Установлен ещё один военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения Донецкой Народной Республики и гражданской инфраструктуры — это командир 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины полковник Сергей Сирченко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи возбудили в отношении командира уголовное дело по ч.1 ст.356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ).

Ранее стало известно, что российские следователи установили украинского командира ВСУ, ответственного за прицельный артиллерийский обстрел Донецка, в результате которого один человек погиб и девять получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить