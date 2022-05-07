СК России установил причастного к обстрелам мирного населения ДНР командира ВСУ

Следственный комитет России установил личность командира бригады ВСУ, который отдавал приказы об обстрелах мирных жителей ДНР.

«Установлен ещё один военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения Донецкой Народной Республики и гражданской инфраструктуры — это командир 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины полковник Сергей Сирченко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи возбудили в отношении командира уголовное дело по ч.1 ст.356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ).

Ранее стало известно, что российские следователи установили украинского командира ВСУ, ответственного за прицельный артиллерийский обстрел Донецка, в результате которого один человек погиб и девять получили ранения.