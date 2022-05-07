СК России установил причастного к обстрелам мирного населения ДНР командира ВСУ
- РИА Новости
«Установлен ещё один военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения Донецкой Народной Республики и гражданской инфраструктуры — это командир 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины полковник Сергей Сирченко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи возбудили в отношении командира уголовное дело по ч.1 ст.356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ).
Ранее стало известно, что российские следователи установили украинского командира ВСУ, ответственного за прицельный артиллерийский обстрел Донецка, в результате которого один человек погиб и девять получили ранения.