СК России установил причастность 6 командиров ВСУ к преступлениям против мирных граждан

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Следственный комитет России установил личности ещё шести украинских командиров, причастных к обстрелам населённых пунктов Донбасса. Соответствующая информация приводится на сайте СК.
СК России установил причастность 6 командиров ВСУ к преступлениям против мирных граждан
  • РИА Новости

«В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов СК установил причастность шести украинских командиров ещё к ряду аналогичных преступлений, совершённых с 30 апреля по 1 мая на территории Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в отношении установленных лиц возбуждены уголовные дела.

Ранее СК России возбудил два уголовных дела по факту обстрела украинскими военными жилых микрорайонов Донецка.

1 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию республики.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела украинскими националистами монастыря в Луганской Народной Республике.

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