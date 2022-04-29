Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела монастыря в ЛНР
- РИА Новости
«Следователями СК России будут расследованы обстоятельства обстрела украинскими националистами одного из монастырей в Луганской Народной Республике», — говорится в сообщении ведомства.
Следственный комитет также добавил, что, по данным журналистов, ВСУ применили против мирных жителей города Рубежное систему залпового огня «Ураган».
Так, осколками были повреждены стены православного храма XVIII века, разрушен ряд построек на территории монастыря.
В тот момент внутри находились прихожане, поскольку в соборе шла служба, уточняет ведомство.
Ранее в ЛНР сообщили о ранении четырёх мирных жителей из-за обстрелов ВСУ за минувшие сутки.