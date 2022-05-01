СК завёл два уголовных дела после обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрела украинскими военными жилых микрорайонов Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Военными следственными органами Следственного комитета России возбуждено два уголовных дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России»).

1 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию республики.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела украинскими националистами монастыря в Луганской Народной Республике.