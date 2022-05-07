Комбат ДНР Ходаковский заявил о выходе в районе «Азовстали» группы украинских военных с белым флагом

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Командир батальона «Восток» МВД Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в своём Telegram-канале заявил, что группа украинских военных вышла в районе «Азовстали» с белым флагом.
Комбат ДНР Ходаковский заявил о выходе в районе «Азовстали» группы украинских военных с белым флагом
  • globallookpress.com
  • © Victor/XinHua

«Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, в глубь «Азовстали», — заявил он в своём Telegram-канале.

По словам Ходаковского, навстречу украинским военным выдвинулись российские военные «в качестве парламентёров».

Комбат ДНР также заявил, что это «первый личный контакт за всё время блокады Мариуполя».

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что с территории комбината «Азовсталь» эвакуированы ещё 50 человек. Всего оттуда эвакуировали 176 гражданских лиц.

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