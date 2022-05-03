Глава СК Бастрыкин назвал обвиняемых в совершении военных преступлений в Донбассе и на Украине

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Фигурантами уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине, стали 287 человек. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Глава СК Бастрыкин назвал обвиняемых в совершении военных преступлений в Донбассе и на Украине
  • © Пресс-служба СК РФ

«Почти половине из них предъявлены обвинения», — сказал глава ведомства.

По его словам, это бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, командиры отдельных подразделений ВСУ и участники нацбатальонов.

«Основная масса преступлений украинских силовиков — это обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, миномётов, стрелкового оружия», — заявил Бастрыкин.

По его словам, подобные действия квалифицируются «как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов и даже как геноцид».

Полная версия интервью главы СК Александра Бастрыкина — в материале RT в 10:00.

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