Глава СК Бастрыкин назвал обвиняемых в совершении военных преступлений в Донбассе и на Украине

Фигурантами уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине, стали 287 человек. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Почти половине из них предъявлены обвинения», — сказал глава ведомства.

По его словам, это бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, командиры отдельных подразделений ВСУ и участники нацбатальонов.

«Основная масса преступлений украинских силовиков — это обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, миномётов, стрелкового оружия», — заявил Бастрыкин.

По его словам, подобные действия квалифицируются «как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов и даже как геноцид».

Полная версия интервью главы СК Александра Бастрыкина — в материале RT в 10:00.