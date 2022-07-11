СК России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР
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СК России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих 24-й и 30-й отдельных механизированных бригад, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, в результате обстрела ДНР с 4 по 10 июля погиб 21 мирный житель, в том числе четыре несовершеннолетних, 107 человек получили ранения.

При обстреле ЛНР погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребёнок, шесть человек получили ранения. 

«Украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах из тяжёлых видов вооружения в городах Донецкой и Луганской народных республиках. Личности военнослужащих, причастных к обстрелам, установлены», — сообщается на сайте СК.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).

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