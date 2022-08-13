Восемь лет трагедии с обстрелом ВСУ детского пляжа в Зугрэсе

13 августа для Донецкой Народной Республики особенный день. Местные жители вспоминают обстрел в городе Зугрэс, который случился восемь лет назад на детском пляже на берегу реки Крынки. Тогда погибли 13 человек, в том числе трое детей, более 30 мирных жителей получили ранения. В годовщину трагедии RT вспоминает обстоятельства произошедшего.

Первоначально считалось, что удар по Зугрэсу нанесла украинская авиация. Но расследование показало, что обстрел детского пляжа в Зугрэсе был произведён с применением РСЗО «Смерч», рассказал в интервью RT донецкий правозащитник и адвокат Виталий Галахов.

«Очевидцы видели самолёт. Этот самолёт проходил над городом и выпустил тепловые ловушки. Люди посчитали, что город был обстрелян с этого самолёта. Но когда мы начали собирать фото- и видеоматериалы, опрашивать очевидцев, то пришли к выводу, что были использованы кассетные боеприпасы», — пояснил Галахов.

Дым и крики

Одним из самых пронзительных воспоминаний об этой трагедии поделилась с RT жительница Зугрэса Мирослава Зюзя. В тот день она отдыхала на детском пляже вместе с восьмилетней дочкой Полиной.

ВСУ уже бомбили соседние города — Шахтёрск и Иловайск, вспоминает Мирослава. Но, несмотря на эти обстрелы, никому не верилось, что это теперь их новая реальность.

Также по теме Оказалась посреди зоны боевых действий: Запорожская АЭС подверглась обстрелам ВСУ Территория Запорожской АЭС, находящаяся под контролем России, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Ситуация вызывает...

Мирослава зашла в воду, а маленькая Полина сидела на берегу, когда упал первый снаряд.

«Я услышала очень резкий звук. Никто ничего не понял. Затем наступила тишина. Какое-то время ничего не происходило, а потом в воду и на пляж сверху стали падать осколки, вокруг стала кипеть вода. Я помню свою мысль, что надо нырнуть, так как в воде осколки не так быстро летят», — рассказывает Мирослава.

Потом были дым и крики. Мирослава выскочила из воды и бросилась к дочери. Она была в ужасе от того, что могло произойти с малышкой. Полина выглядела невредимой, но лишь на первый взгляд. Осколок украинской мины попал ребёнку в грудь. Как выяснилось позже, он прошёл насквозь, чудом не затронув сердце и лёгкое. Девочку удалось спасти.

«Показалось, что это какая-то шутка»

Сотрудник ритуальной службы в Зугрэсе Виталий Синеок вспоминает, что 13 августа был обычный летний день, ничто не предвещало трагедии. Поэтому сначала он принял звуки разрывов снарядов за салют.

«Показалось, что это какая-то шутка. А потом на улице образовалось много-много пыли. Мой ребёнок в это время гулял с собакой, и я побежал дворами к нему. Везде падали листья, ветки. Когда всё утихло, ко мне приехал комендант нашего города и попросил оказать помощь в доставке раненых», — делится воспоминаниями Виталий.

Десятки людей поспешили на место трагедии, чтобы оказать помощь пострадавшим. По словам Виталия, любой человек мог остановиться, взять раненого и увезти его в больницу.

«За что, почему это произошло? Ответов до сих пор нет. И сейчас перед глазами — как я поднимаю из песка ребёнка, лежавшего рядом с разорванным миной отцом. Это воспоминание останется со мной на всю жизнь», — рассказывает Синеок.

Самая большая могила

В день похорон на кладбище был практически весь город. Самой большой стала могила семьи Протасовых.

Также по теме «Чёрная страница в истории города»: RT поговорил со свидетелями «кровавого воскресенья» в Горловке Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе. Этот день местные называют...

13 августа 2014 года было первым днём отпуска сотрудника Зуевской ТЭС 30-летнего Антона Протасова. Вместе с женой Ириной они забрали пятилетнего сына Даниила из детского садика и пошли на городской пляж. Домой они уже не вернулись.

Когда начался обстрел, тётя Антона Татьяна не переставая звонила то племяннику, то Ирине. Женщина не хотела верить, что её родственники на пляже, но на телефонные звонки так никто и не ответил. Тогда она побежала к месту трагедии.

Навстречу Татьяне шли друзья Антона. Она всё поняла по их лицам. Антон умер от множественных ранений, у Ирины была перебита артерия. Падая, она закрыла собой сына, поэтому ещё какое-то время Даниил был жив. Мальчик умер по дороге в больницу от черепно-мозговой травмы.

Антона и Ирину похоронили в закрытых гробах — осколки сильно повредили их тела. Погребальное покрывало маленького Даниила было лишь немного приоткрыто.