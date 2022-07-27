RT поговорил со свидетелями «кровавого воскресенья» в Горловке

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе. Этот день местные называют «кровавым воскресеньем». Восемь лет назад, 27 июля 2014 года, в пять часов утра ВСУ начали бомбить окраины Горловки. После полудня снаряды разрывались уже в городском центре. Всего было выпущено около 70 снарядов РСЗО «Град». 22 мирных жителя погибли, более 40 человек получили ранения. Чёрной страницей в истории города назвал этот день мэр Горловки. RT вспоминает обстоятельства трагедии вместе с очевидцами.

Юлии Куренковой из Горловки тогда было 15 лет. Она вспоминает, как в тот день гуляла в сквере Коммунаров вместе со своим школьным другом Димой Кривошеевым, который учился на класс старше.

«Мы гуляли, вокруг было много мамочек с колясками. Обычный летний день. Но самолёты кружили над городом. И все будто напряжённо ждали чего-то неизбежного, — вспоминает Юля. — Около полудня мы пошли к автобусной остановке. Примерно через три минуты начались взрывы. Мы побежали в ту сторону, где, как нам казалось, не стреляли. Но стреляли везде».

Укрыться было негде, и ребятам пришлось убегать по открытой местности. Не прошло и минуты, как рядом произошла яркая вспышка. Какое-то время Юля не могла пошевелиться, в ушах звенело. Чтобы просто открыть глаза, потребовалось усилие: от жара слиплись ресницы.

«Вокруг всё было как в замедленной съёмке. Падали листья, было пыльно и очень жарко. Я видела всё как сквозь пелену. Потом оказалось, что у меня ожог роговицы», — вспоминает Куренкова.

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Сквозь эту пелену Юля увидела Диму. Он лежал неподалёку лицом вниз. Осколок снаряда попал ему в голову, юноша умер мгновенно.

Но тогда Юля ещё не осознала этого, её внимание привлекли истошные женские крики. На помощь звала 23-летняя Кристина Жук. Юля помнила, что Кристина бежала рядом с ними с младенцем на руках. Несмотря на большую рваную рану на бедре, школьница смогла встать и подойти к взывавшей о помощи. Молодая мать прижимала к себе уже погибшую десятимесячную дочь Киру. Кристина и сама была изувечена и впоследствии скончалась в больнице от полученных ран.

Вся в крови, Юля бродила по разрушенной улице в поисках помощи.

«Какой-то мужчина подбежал. Я что-то пыталась ему объяснить. Он отвёл меня в больницу. Там меня перевязали простынями, потому что бинты к тому моменту уже закончились», — рассказала девушка.

Юля провела в реанимации в Донецке больше десяти дней. Её лицо, шея и левая рука были обожжены. Каждая перевязка проходила под наркозом. Вскоре благодаря хлопотам доктора Лизы Глинки Юлю отправили на лечение в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

У девушки сильно ухудшилось зрение, она оглохла на одно ухо. С тех пор ни она, ни её родные не были в Донбассе.

«Туда страшно возвращаться», — признаётся Юлия Куренкова.

«Остались бы на месте — не выжил бы никто»

Атака ВСУ на Горловку разрушила жизнь ещё одной семьи — Татьяны и Дениса Бондаренко. В тот день они отправились за покупками, взяли с собой семимесячную дочку Лизу. Пока Татьяна была в супермаркете, Денис и Лиза гуляли снаружи. В этот момент в соседнем парке раздались первые взрывы, потом снаряды стали разрываться всё ближе и ближе. Татьяна выбежала из магазина, семья попыталась спрятаться за домами во дворах. Но они успели пробежать только десять метров, и их накрыло взрывной волной.

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«Если бы мы остались на том же месте, то не выжил бы никто. Мина упала совсем рядом», — вспоминает Денис.

Несмотря на сильную контузию, Денис удержался на ногах и видел, как на его глазах Татьяна истекала кровью. Она получила ранение в шею: осколок перебил артерию и трахею. Три минуты молодая мать оставалась в сознании, а потом скончалась от кровопотери.

Крошечная Лиза получила ранение головы и контузию, два осколка так и остались в её голове. С тех пор девочку мучают приступы головной боли.

Денис стал инвалидом III группы. В голове, плече и ноге у него осталось несколько неоперабельных осколков. До войны он работал электриком, но сейчас у него нет доступа к работам на высоте.

«Не могу даже встать на лестницу и поменять лампочку», — говорит Бондаренко.

И хотя быстрая утомляемость и постоянная головная боль не дают на чём-нибудь долго концентрироваться, Денис работает, чтобы прокормить дочь, — занимается ремонтом техники.

«Вокруг окровавленные тела»

Ещё одним свидетелем «кровавого воскресенья» в Горловке стал 75-летний пенсионер Иван Новиков.

Обстрел застал его на автобусной остановке около сквера Коммунаров. Пенсионер решил укрыться в ближайшем магазине. Когда спустя полчаса всё стихло, мужчина вышел из укрытия и направился обратно к автобусной остановке, чтобы вернуться домой.

«Тут я услышал громкий взрыв и потерял сознание. Пришёл в себя, смотрю — лежу на земле. Левая нога вся в крови. А вокруг меня — окровавленные тела погибших людей. И кругом паника: кто кричит, кто плачет», — вспоминает Новиков.

Резкая боль в ноге не позволила пенсионеру подняться. Помогли прохожие — перетянули ногу ремнём и отвезли его в больницу.

«Будем помнить»

«Это чёрная страница в истории нашего города, дата, которую мы никогда не забудем. Мы вечно будем помнить всех невинно убиенных жителей Горловки, всех, кого сегодня нет с нами» — такой пост опубликовал мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале в седьмую годовщину обстрела.

Сначала на месте трагедии республиканские власти установили памятный камень, а в третью годовщину обстрела — небольшой мемориальный комплекс. На его плитах высечены имена 235 мирных жителей Горловки, погибших в ходе вооружённого конфликта с 2014 года.