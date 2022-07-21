Под обломками кровли: жительница Горловки чудом выжила после обрушения дома
21 июля 2022
RT

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31 января 2015 года военнослужащие ВСУ подвергли массированному артиллерийскому обстрелу посёлок Зайцево Никитовского района Горловки. В результате боевых действий четыре человека погибли, шестеро были ранены. Пострадавшая в тот день 40-летняя местная жительница на условиях анонимности рассказала RT, что с ней произошло.

Около полудня Надежда (здесь и далее имена изменены) со своим мужем Александром и детьми находилась дома. Неожиданно они услышали громкий взрыв — артиллерийский снаряд разорвался прямо во дворе. 

Взрыв был такой силы, что у соседей повыбивало стёкла в окнах.

Когда всё стихло, Александр с сыном ушли помогать соседям, а Надежда с дочкой остались в доме. 

«Примерно через полчаса я услышала свист и сразу же вытолкала дочь из кухни. В этот же момент в крышу над кухней попал снаряд. Обломками кровли меня засыпало, и я потеряла сознание», — рассказывает Надежда. 

Когда женщина пришла в себя, то обнаружила, что находится в подвале у соседей. Муж достал её из-под завалов и перенёс в укрытие. Спустя некоторое время в посёлок прибыли служащие Народной милиции и отвезли пострадавших в больницу. 

У Надежды диагностировали перелом двух рёбер, сотрясение головного мозга и ранение в правое бедро. В тот день также был ранен её сын — в левую голень. После получения первой помощи и извлечения осколков они вернулись домой.