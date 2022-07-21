Под обломками кровли: жительница Горловки чудом выжила после обрушения дома

Около полудня Надежда (здесь и далее имена изменены) со своим мужем Александром и детьми находилась дома. Неожиданно они услышали громкий взрыв — артиллерийский снаряд разорвался прямо во дворе.
Взрыв был такой силы, что у соседей повыбивало стёкла в окнах.
Когда всё стихло, Александр с сыном ушли помогать соседям, а Надежда с дочкой остались в доме.
«Примерно через полчаса я услышала свист и сразу же вытолкала дочь из кухни. В этот же момент в крышу над кухней попал снаряд. Обломками кровли меня засыпало, и я потеряла сознание», — рассказывает Надежда.
Когда женщина пришла в себя, то обнаружила, что находится в подвале у соседей. Муж достал её из-под завалов и перенёс в укрытие. Спустя некоторое время в посёлок прибыли служащие Народной милиции и отвезли пострадавших в больницу.
У Надежды диагностировали перелом двух рёбер, сотрясение головного мозга и ранение в правое бедро. В тот день также был ранен её сын — в левую голень. После получения первой помощи и извлечения осколков они вернулись домой.