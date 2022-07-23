СК России установил новые преступления ВСУ против жителей Донбасса

Российские следователи установили новые эпизоды преступлений ВСУ против гражданского населения ДНР, сообщает СК России.

«В СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дела возбуждены в отношении военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады, 54-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По данным следствия, военнослужащие данных подразделений производили обстрелы гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка и Ясиноватая.

Ранее стало известно, что мужчина пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.