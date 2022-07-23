СК России установил новые преступления ВСУ против жителей Донбасса

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Российские следователи установили новые эпизоды преступлений ВСУ против гражданского населения ДНР, сообщает СК России.
СК России установил новые преступления ВСУ против жителей Донбасса
  • РИА Новости

«В СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дела возбуждены в отношении военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады, 54-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По данным следствия, военнослужащие данных подразделений производили обстрелы гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка и Ясиноватая.

Ранее стало известно, что мужчина пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

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