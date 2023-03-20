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Небензя: работа Международного уголовного суда не имеет ничего общего с правосудием

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что деятельность Международного уголовного суда (МУС) не имеет ничего общего с правосудием.

Небензя напомнил, что МУС имел юрисдикцию над преступлениями стран Запада, и в особенности США, в Ираке.

Тем не менее, добавил дипломат, суд не предпринял попыток привлечь виновных к ответственности.

«Этот шаг прекрасно иллюстрирует настоящие приоритеты МУС, которые не имеют ничего общего с правосудием», — цитирует Небензю ТАСС.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

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