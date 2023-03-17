Захарова напомнила, что решения МУС юридически ничтожны для России

Никакие решения Международного уголовного суда (МУС) для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — написала она в Telegram.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Международный уголовный суд планирует открыть два дела в отношении России в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

В Кремле после этого заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в свою очередь, призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности.