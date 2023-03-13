NYT: Международный уголовный суд намерен открыть два дела против России по Украине

Международный уголовный суд планирует открыть два дела в отношении России в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, попросившие не раскрывать их имена.

«Международный уголовный суд намерен открыть два дела о военных преступлениях, связанных с российской спецоперацией на Украине», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД России сообщили, что на Западе носятся с идеями по незаконному антироссийскому «трибуналу», но не говорят о необходимости судить украинское руководство и военных за их преступления.

В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки создать на Западе «трибунал» по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться.