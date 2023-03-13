NYT: Международный уголовный суд намерен открыть два дела против России по Украине
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Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, попросившие не раскрывать их имена.
«Международный уголовный суд намерен открыть два дела о военных преступлениях, связанных с российской спецоперацией на Украине», — говорится в заявлении.
Ранее в МИД России сообщили, что на Западе носятся с идеями по незаконному антироссийскому «трибуналу», но не говорят о необходимости судить украинское руководство и военных за их преступления.
В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки создать на Западе «трибунал» по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться.