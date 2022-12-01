Песков: создание на Западе «трибунала» по Украине не будет принято и будет осуждаться
- РИА Новости
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«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал он журналистам.
Как отметили в МИД Франции, страна совместно с европейскими и украинскими партнёрами начала работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине.
Российский постпред при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине является попыткой придать легитимности осуществляемому западными странами беззаконию в отношении России.