Песков: создание на Западе «трибунала» по Украине не будет принято и будет осуждаться

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Попытки создания на Западе «трибунала» по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: создание на Западе «трибунала» по Украине не будет принято и будет осуждаться
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал он журналистам.

Как отметили в МИД Франции, страна совместно с европейскими и украинскими партнёрами начала работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине.

Российский постпред при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине является попыткой придать легитимности осуществляемому западными странами беззаконию в отношении России.

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