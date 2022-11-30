Небензя назвал попыткой покрыть беззаконие Запада инициативу о трибунале по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине является попыткой придать легитимности осуществляемому западными странами беззаконию в отношении России.

Небензя обратил внимание, что западные страны сами придумывают некие «правила», а потом пытаются выдать их за универсальные.

«Всё это попытка покрыть своё беззаконие негодными средствами», — приводит его слова ТАСС.

18 ноября появилась информация, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии.

Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления активами России.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что глава Еврокомиссии намерена легализовать понятие «грабёж», заявляя о создании специальных структур для управления активами России.