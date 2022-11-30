В Госдуме раскритиковали идею главы ЕК создать структуру для управления активами России
- РИА Новости
«Глава Еврокомиссии, судя по всему, намерена легализовать понятие «грабёж», заявляя о создании специальных структур для управления активами России», — считает депутат.
По мнению парламентария, такие инициативы являются сценарием присвоения средств другой страны западными политиками.
«Куда они будут направлены — на помощь ли киевскому режиму, или в оборонные комплексы отдельных стран коллективного Запада, — это большой вопрос», — заключил собеседник RT.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления активами России.
18 ноября появилась информация, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии.