Во Франции заявили о начале работы по созданию спецтрибунала в отношении России
Представитель МИД Франции заявил, что работа по созданию спецтрибунала началась.
«Мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнёрами», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.
Он добавил, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге с целью привлечения к ответственности тех, кто виновен в данных преступлениях.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине является попыткой придать легитимности осуществляемому западными странами беззаконию в отношении России.