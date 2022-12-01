Во Франции заявили о начале работы по созданию спецтрибунала в отношении России

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Франция совместно с европейскими и украинскими партнёрами начала работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине.

Представитель МИД Франции заявил, что работа по созданию спецтрибунала началась.

«Мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнёрами», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Он добавил, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге с целью привлечения к ответственности тех, кто виновен в данных преступлениях.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине является попыткой придать легитимности осуществляемому западными странами беззаконию в отношении России.

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