Глава СК Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками
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«Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России. Мы должны вместе с Минюстом — а может, и во главе с Минюстом — начать аналогичную работу», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, необходимо чётко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности.