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Глава СК Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности.
Глава СК Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками
  • © Служба СК России

«Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России. Мы должны вместе с Минюстом — а может, и во главе с Минюстом — начать аналогичную работу», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, необходимо чётко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности. 

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