«Беспрецедентная правовая вакханалия»: как в России отреагировали на решение МУС в отношении Путина

Посольство России в США раскритиковало заявление Белого дома о якобы обоснованности решения палаты Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. В дипмиссии подчеркнули, что в угоду собственным геополитическим интересам Вашингтон поддерживает «беспрецедентную правовую вакханалию», развязанную МУС, против которого американская сторона сама вводила санкции. В посольстве также напомнили, что, позволяя себе неприемлемые антироссийские высказывания, США умалчивают о собственных преступлениях в ряде стран. Российские дипломаты охарактеризовали такую позицию Вашингтона как «вялотекущую шизофрению». Эксперты, в свою очередь, называют решение палаты МУС элементом информационной войны, которую Запад ведёт против РФ.

Посольство России в США раскритиковало заявление Вашингтона о якобы обоснованности решения досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

«В угоду собственным геополитическим интересам здесь (в Соединённых Штатах. — RT) поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию, прекрасно зная о том, что Россия, как и США, не признаёт юрисдикцию МУС», — подчёркивается в комментарии дипмиссии.

Как отмечается, позволяя себе неприемлемые высказывания в адрес российского лидера, американские власти намеренно умалчивают о собственных зверствах в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме.

Более того, в посольстве напомнили, что, пытаясь оградить граждан США от международного преследования, Вашингтон принимал «одиозные меры»: в частности, вводил против руководства МУС «беспрецедентные экономические санкции», включая те, что нацелены на экс-прокурора суда, которая инициировала расследование преступлений Соединённых Штатов в Афганистане.

«Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению. Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединённых Штатов МУС не указ. Однако перевешивает стратегический интерес — максимально напакостить России», — констатировали российские дипломаты.

Накануне досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации жителей Украины в «ущерб украинским детям».

«Вторая палата предварительного производства на основании запросов прокуратуры от 22 февраля 2023 года сочла, что имеются достаточные основания полагать, что каждый подозреваемый несёт ответственность за военное преступление, заключающееся в незаконной депортации населения и незаконном перемещении населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию в ущерб украинским детям», — говорится в заявлении на сайте МУС.

Как отмечается, органом было принято решение публично разгласить информацию о наличии ордеров, преступлениях, по которым они были выданы, именах подозреваемых и видах ответственности, учитывая, что якобы «действия, рассматриваемые в данной ситуации, предположительно, по-прежнему продолжаются, а также то, что осведомлённость общественности об этих ордерах может помочь предотвратить дальнейшее совершение преступлений».

Президент США Джо Байден назвал это решение структуры МУС оправданным, хотя и отметил, что сами Соединённые Штаты не признают компетенцию такой инстанции.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Yasin Ozturk/Anadolu Agency

«Я думаю, это оправданно. Вопрос в том, что на международном уровне нами (США. — RT) он (Международный уголовный суд. — RT) тоже не признаётся. Но я думаю, аргумент он приводит очень сильный», — заявил Байден.

«Ничего общего с правосудием»

Ранее Россия раскритиковала заявление Международного уголовного суда и напомнила, что не признаёт его юрисдикцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 марта, подчеркнув, что решение этого органа для Москвы юридически ничтожно.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — сказал Песков.

Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона — не участник Римского статута Международного уголовного суда и «обязательств по нему не несёт».

В свою очередь, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение МУС фразой «Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать», прикрепив к посту значок туалетной бумаги.

Также по теме «Показательный сбор псевдодоказательств»: как на Западе продолжают обсуждать тему суда над руководством РФ Британский министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон будет добиваться привлечения должностных лиц РФ к ответственности за якобы...

Немногим позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые нападки на президента России расцениваются как агрессия против страны, а решение МУС свидетельствует об «истерике» Запада.

«Вашингтон и Брюссель исчерпали все возможности санкций и недружественных действий. Сломить граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось. Вашингтон и Брюссель понимают: Есть Путин — есть Россия. Поэтому нападают на него», — отметил Володин в Telegram-канале.

Со своей стороны председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку «в связи с незаконной выдачей МУС ордеров об аресте граждан России». Как отмечается в сообщении СК, следствие установит «конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения».

Как заметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, ордер выдан не МУС «как органом правосудия», а лишь его досудебной палатой, которая «не предрешает вопросы виновности».

«Кроме того, МУС нарушил собственные правила в части опубличивания информации о конкретных лицах, что говорит о чисто политическом, а не правовом подтексте», — обратил внимание Косачёв в своём Telegram.

По его словам, решение органа Международного уголовного суда в отношении президента России — «беспрецедентное и вопиющее».

«Решение МУС не имеет ничего общего с правосудием, но демонстрирует глубочайший кризис международного права, спровоцированный Западом. В этих условиях Россия имеет все юридические основания для введения жёстких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников», — написал он.

Заседание Совфеда РФ

© Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя назвал Международный уголовный суд «марионеткой в руках коллективного Запада», которая всегда готова осуществлять «псевдоправосудие по заказу». Дипломат напомнил, что решение о выдаче ордера на арест президента России было опубликовано накануне 20-летия со дня вторжения США в Ирак. Небензя отметил, что МУС обладал там юрисдикцией, однако ничего не смог сделать, чтобы привлечь виновных к ответственности.

«Рассматриваем любые исходящие от этого органа документы как незаконные и ничтожные», — подчеркнул он.

«Абсолютно ангажированная позиция»

По мнению экспертов, решение палаты МУС в отношении президента России — это элемент информационной войны, которую ведёт Запад против РФ.

«МУС занимает абсолютно ангажированную позицию, обслуживая интересы западных стран. И в данном случае это решение не нужно рассматривать как решение независимого и международного уважаемого органа, а лишь как один из инструментов в информационном противостоянии против России», — отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT.

По его словам, решение палаты МУС окончательно дискредитирует весь орган в целом.

«Это начало конца существования данной структуры. Понятно, что всерьёз это решение не будет рассматриваться ни в одной стране, поскольку оно нереализуемо в силу своей нелепости. И на Западе это прекрасно понимают, но всё равно действуют в таком ключе, чтобы создать негативный образ России. Кроме того, это отчаянная попытка западных элит сохранить ускользающее могущество, использовать практически последний патрон в борьбе с Россией», — заявил аналитик.

Также по теме «Не выполняет возложенные на него обязанности»: эксперты обвинили Международный уголовный суд в необъективности С 5 по 10 декабря Ассамблея государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) проведёт 21-ю сессию в...

Как отметил Шаповалов, решение палаты МУС демонстрирует ограниченность ресурсов Запада для противостояния РФ.

«На Западе, желая навредить России, но не располагая для этого достаточным спектром инструментов, прибегают уже к такого рода диким инициативам. Фактически это означает отсутствие реальных механизмов нанесения ущерба РФ», — считает эксперт.

При этом решение палаты МУС рассчитано на западную аудиторию, полагает Шаповалов.

«Таким образом на Западе хотят запугать собственное население, которое теперь всё чаще выступает за отказ от военной поддержки киевского режима и в целом устало от украинской проблемы. Расчёт на западного обывателя, который, столкнувшись с массивом пропаганды, с трудом может заметить манипуляцию и попытку воздействовать на общественные настроения», — отметил аналитик.

Флаги России

AP

© Dmitri Lovetsky

Схожей позиции придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его словам, решение МУС призвано также подогреть антироссийские настроения в западном обществе.

«Однако такого рода действия будут иметь диаметрально противоположный эффект. Мир получил возможность ещё раз убедиться в двуличии и лицемерии Вашингтона и его союзников», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Батюк также назвал инициативу МУС «совершенно дикой и юридически ничтожной».