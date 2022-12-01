Вне правового поля: как Зеленский добивается создания «трибунала» для России

В Киеве потребовали от международного сообщества создать «спецтрибунал» для привлечения к ответственности высшего военно-политического руководства России. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, существующих правовых инструментов «недостаточно для справедливости». По его мнению, выступить организатором механизма может Великобритания. Между тем эксперты констатируют, что подобный «трибунал» в случае его формирования не будет иметь какой-либо законной силы ввиду своей нелегитимности.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал мировое сообщество разработать механизм для «привлечения России к ответственности». По его словам, имеющихся международно-правовых инструментов «недостаточно для справедливости».

«Даже в Международном уголовном суде пока что невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России... Необходим специальный трибунал», — сказал он.

Зеленский сообщил, что украинские власти прикладывают все усилия, чтобы такой механизм был создан. В частности, ведётся работа с рядом западных стран (включая Нидерланды и Францию), которые оказывают Киеву помощь в сборе «доказательств» против РФ. Он также выразил мнение, что Великобритания могла бы взять на себя роль организатора процесса над Россией.

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Кроме того, президент подчеркнул необходимость консолидации «мирового большинства» в поддержку проекта резолюции Генассамблеи ООН по такому спецтрибуналу. «Мы должны подготовить необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал», — заявил Зеленский.

Эксперты констатируют, что никакой резолюции по спецтрибуналу в ГА ООН пока не принималось. Одним из последних стал продвинутый Западом документ о необходимости создания механизма для возмещения ущерба Украине, который был принят 14 ноября.

«Требования Зеленского неправомерны. Это плод его воображения. Говорить о создании какого-либо судебного механизма можно только в рамках ООН. Ведь никаких международных норм для создания трибунала по вопросам военных преступлений не существует», — пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«То, что какая-либо из западных стран вдруг выступит площадкой для такого судилища, не будет иметь никакой законной силы. Так что вопрос о процессе стоит не с правовой, а с политической точки зрения. И есть желание Запада оказывать дальнейшее давление на Россию», — отметил он.

Идея фикс

Украинские власти уже не в первый раз пытаются консолидировать международную общественность вокруг вопроса по созданию некоего трибунала для России. В частности, такая задача была поставлена Киевом перед своей делегацией на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как рассказал 20 сентября газете Politico замглавы офиса президента страны Андрей Смирнов, Украина заинтересована в создании механизма, схожего с Нюрнбергским процессом. По его словам, он должен работать отдельно от Международного уголовного суда (МУС), который уже проводит расследование событий в стране.

Следом Киев создал рабочую группу, которая должна заниматься вопросами организации такого механизма. Её возглавил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

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В начале октября депутаты Рады внесли на рассмотрение законопроект о принятии «Постановления об обращении Верховной рады Украины к ООН, парламентам и правительствам её государств-членов, Европейскому союзу, Совету Европы по вопросу создания специального международного трибунала по преступной агрессии против Украины». Документ был принят большинством голосов, а затем подписан председателем Рады.

При этом эксперты отмечают, что в документе есть явные противоречия. Так, в нём говорится, что «трибунал» должен быть создан ввиду отсутствия соответствующей юрисдикции у МУС. Однако там также отмечается, что механизм должен создаваться с учётом определения преступления агрессии, «закреплённого в обычном международном праве, в статье 8-bis Римского статута Международного уголовного суда».

Примечательно, что сами украинские власти до сих пор и не ратифицировали Римский статут — основополагающий документ МУС, распространяющий его юрисдикцию на территорию республики. Хотя на обязанность Киева сделать это Евросоюз указывал ещё 5 сентября на заседании Совета ассоциации между ЕС и Украиной. В Киеве медлительность в этом вопросе ранее объяснили существующей среди украинских военных уверенностью в том, что ратификация статута ударит в первую очередь по ним самим. В ВСУ считают, что против них могут быть начаты судебные разбирательства за рубежом, пояснил в июне западным СМИ министр юстиции Украины Денис Малюська. К тому же, по его мнению, немедленная ратификация устава МУС практически ничего не изменит и поэтому её отсрочка не является критической.

Единственный шаг, на который пока пошли киевские власти, — это изменения в уголовном процессуальном кодексе страны по усовершенствованию сотрудничества с МУС при проведении процессуальных действий на территории республики. Соответствующий указ Зеленский подписал 29 сентября. В частности, поправки предусматривают механизм согласования генпрокурором Международного уголовного суда порядка и перечня лиц офиса прокурора МУС, а также позволяют вести процессуальные действия на Украине не только прокурору МУС, но и лицам, которым он делегирует полномочия.

Здание МУС в Гааге

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Рвение Запада

Западные страны поддерживают Киев в стремлении привлечь Россию к какой-либо ответственности. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter 30 ноября подчеркнула, что Брюссель предлагает создать специальный международный суд по Украине под эгидой ООН и намерен добиваться его максимально широкой мировой поддержки.

Однако, как напомнил постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, создание такого механизма требует санкции Совбеза ООН. «Надо понимать, что решение Совета по данному вопросу вряд ли будет принято», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что подобные инициативы являются попыткой «покрыть беззаконие негодными средствами» и примером насаждаемого Западом «порядка, основанного на правилах».

Между тем в самой всемирной организации отметили, что им известно о ведущихся дискуссиях на предмет международного трибунала относительно ситуации на Украине. Однако любое решение о создании такового (как с участием ООН, так и без него) должно приниматься странами — членами ООН, заметил на брифинге 30 ноября представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

При этом европейские и американские политики предпочитают закрывать глаза на преступления украинских военных, на что ранее обращали внимание в посольстве РФ в Вашингтоне. Так, никакой ответственности ни представители ВСУ, ни киевские власти не понесли ни за убийство журналистки Дарьи Дугиной, ни за удары по СИЗО в Еленовке и вокзалу в Краматорске, ни за обстрелы спальных районов Донецка, ни за сожжение людей 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

«Киевский режим до сих пор не понёс наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти. Здесь всё очень быстро «забывается», — указали в диппредставительстве 22 ноября.

Равнодушие западных структур к преступлениям украинских военных и спецслужб в середине октября отметил и зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, теракты, совершаемые с ведома киевских властей, а также массовые убийства мирного населения на занимаемых украинскими формированиями территориях не встречают осуждения в руководстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Напротив, по сути, выражена публичная поддержка преступным деяниям киевского режима», — констатировал он.

Иллюзия правосудия

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, создание «трибуналов» против неугодных стран — распространённая практика на Западе, которой Киев пытается воспользоваться в своих интересах.

«Однако никакими международно-правовыми нормами такие процессы подкреплены быть не могут, так как их просто не существует. Право на создание судебного механизма принадлежит лишь ООН. А украинский президент не имеет никакого права или оснований диктовать свои требования этой организации. Тем более что одной из её основательниц является Россия», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом некий квазимеханизм всё же может быть создан западными государствами, считает аналитик.

«Организовать его могут попытаться США, Великобритания и их прихвостни. Однако, естественно, этот «трибунал» будет нелегитимен и его решения будут для России ничтожными, поскольку по своей сути он станет олицетворением вмешательства во внутренние дела другого государства. Так что ни о каком объективном разбирательстве речь тут идти не может», — заметил Шаповалов.

Штаб-квартира ООН

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По его словам, ярким примером такого судилища стало разбирательство по малайзийскому Boeing.

«Любое подобное разбирательство является неправовым. Ведь Запад не имеет никакого права навязывать свою волю и устраивать разбирательства. Тем более что сами западники во главе с США являются пособниками украинского режима и, несмотря на все свои отрицания, стороной конфликта. Следственно, и сами они потенциальные преступники, которых нужно судить», — добавил эксперт.

В свою очередь, Владимир Брутер отметил, что Запад с энтузиазмом поддерживает продвигаемую Зеленским инициативу.

«Ведь это один из способов продолжать оказывать давление на Россию и выставлять её в невыгодном свете на международной арене. К тому же Запад спит и видит, как бы конфисковать российские активы, замороженные за рубежом. Однако никаких юридических оснований у них для этого нет, поэтому они сейчас изыскивают всяческие способы подвести базу под изъятие», — резюмировал аналитик.