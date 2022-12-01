Вне правового поля: как Зеленский добивается создания «трибунала» для России

Короткая ссылка
Полина Духанова, Алёна Медведева
В Киеве потребовали от международного сообщества создать «спецтрибунал» для привлечения к ответственности высшего военно-политического руководства России. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, существующих правовых инструментов «недостаточно для справедливости». По его мнению, выступить организатором механизма может Великобритания. Между тем эксперты констатируют, что подобный «трибунал» в случае его формирования не будет иметь какой-либо законной силы ввиду своей нелегитимности.
Вне правового поля: как Зеленский добивается создания «трибунала» для России
  • © AP/Gettyimages

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал мировое сообщество разработать механизм для «привлечения России к ответственности». По его словам, имеющихся международно-правовых инструментов «недостаточно для справедливости».

«Даже в Международном уголовном суде пока что невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России... Необходим специальный трибунал», — сказал он.

Зеленский сообщил, что украинские власти прикладывают все усилия, чтобы такой механизм был создан. В частности, ведётся работа с рядом западных стран (включая Нидерланды и Францию), которые оказывают Киеву помощь в сборе «доказательств» против РФ. Он также выразил мнение, что Великобритания могла бы взять на себя роль организатора процесса над Россией.

Также по теме
«Бумеранг прилетит обратно»: почему Киев не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда
Прошло более месяца с того дня, как группа депутатов Верховной рады Украины внесла в парламент проект обращения к ООН, Евросоюзу и...

Кроме того, президент подчеркнул необходимость консолидации «мирового большинства» в поддержку проекта резолюции Генассамблеи ООН по такому спецтрибуналу. «Мы должны подготовить необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал», — заявил Зеленский.

Эксперты констатируют, что никакой резолюции по спецтрибуналу в ГА ООН пока не принималось. Одним из последних стал продвинутый Западом документ о необходимости создания механизма для возмещения ущерба Украине, который был принят 14 ноября.

«Требования Зеленского неправомерны. Это плод его воображения. Говорить о создании какого-либо судебного механизма можно только в рамках ООН. Ведь никаких международных норм для создания трибунала по вопросам военных преступлений не существует», — пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«То, что какая-либо из западных стран вдруг выступит площадкой для такого судилища, не будет иметь никакой законной силы. Так что вопрос о процессе стоит не с правовой, а с политической точки зрения. И есть желание Запада оказывать дальнейшее давление на Россию», — отметил он.

Идея фикс

Украинские власти уже не в первый раз пытаются консолидировать международную общественность вокруг вопроса по созданию некоего трибунала для России. В частности, такая задача была поставлена Киевом перед своей делегацией на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как рассказал 20 сентября газете Politico замглавы офиса президента страны Андрей Смирнов, Украина заинтересована в создании механизма, схожего с Нюрнбергским процессом. По его словам, он должен работать отдельно от Международного уголовного суда (МУС), который уже проводит расследование событий в стране.

Следом Киев создал рабочую группу, которая должна заниматься вопросами организации такого механизма. Её возглавил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

Также по теме
«Опасный прецедент»: почему Запад продвигает инициативу по исключению России из Совета по правам человека ООН
Генассамблея ООН 7 апреля рассмотрит вопрос о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. По данным СМИ, основным...

В начале октября депутаты Рады внесли на рассмотрение законопроект о принятии «Постановления об обращении Верховной рады Украины к ООН, парламентам и правительствам её государств-членов, Европейскому союзу, Совету Европы по вопросу создания специального международного трибунала по преступной агрессии против Украины». Документ был принят большинством голосов, а затем подписан председателем Рады.

При этом эксперты отмечают, что в документе есть явные противоречия. Так, в нём говорится, что «трибунал» должен быть создан ввиду отсутствия соответствующей юрисдикции у МУС. Однако там также отмечается, что механизм должен создаваться с учётом определения преступления агрессии, «закреплённого в обычном международном праве, в статье 8-bis Римского статута Международного уголовного суда».

Примечательно, что сами украинские власти до сих пор и не ратифицировали Римский статут — основополагающий документ МУС, распространяющий его юрисдикцию на территорию республики. Хотя на обязанность Киева сделать это Евросоюз указывал ещё 5 сентября на заседании Совета ассоциации между ЕС и Украиной. В Киеве медлительность в этом вопросе ранее объяснили существующей среди украинских военных уверенностью в том, что ратификация статута ударит в первую очередь по ним самим. В ВСУ считают, что против них могут быть начаты судебные разбирательства за рубежом, пояснил в июне западным СМИ министр юстиции Украины Денис Малюська. К тому же, по его мнению, немедленная ратификация устава МУС практически ничего не изменит и поэтому её отсрочка не является критической.

Единственный шаг, на который пока пошли киевские власти, — это изменения в уголовном процессуальном кодексе страны по усовершенствованию сотрудничества с МУС при проведении процессуальных действий на территории республики. Соответствующий указ Зеленский подписал 29 сентября. В частности, поправки предусматривают механизм согласования генпрокурором Международного уголовного суда порядка и перечня лиц офиса прокурора МУС, а также позволяют вести процессуальные действия на Украине не только прокурору МУС, но и лицам, которым он делегирует полномочия.

  • Здание МУС в Гааге
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Gottschalk/DeFodi Images

Рвение Запада

Западные страны поддерживают Киев в стремлении привлечь Россию к какой-либо ответственности. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter 30 ноября подчеркнула, что Брюссель предлагает создать специальный международный суд по Украине под эгидой ООН и намерен добиваться его максимально широкой мировой поддержки.

Однако, как напомнил постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, создание такого механизма требует санкции Совбеза ООН. «Надо понимать, что решение Совета по данному вопросу вряд ли будет принято», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что подобные инициативы являются попыткой «покрыть беззаконие негодными средствами» и примером насаждаемого Западом «порядка, основанного на правилах». 

Между тем в самой всемирной организации отметили, что им известно о ведущихся дискуссиях на предмет международного трибунала относительно ситуации на Украине. Однако любое решение о создании такового (как с участием ООН, так и без него) должно приниматься странами — членами ООН, заметил на брифинге 30 ноября представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Также по теме
Боевики батальона «Азов» (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022) Избирательная слепота: что стоит за докладом Amnesty International о нарушении гуманитарного права украинскими войсками
Правозащитники из организации Amnesty International (AI) представили доклад, в котором сообщили о нарушении украинскими военными...

При этом европейские и американские политики предпочитают закрывать глаза на преступления украинских военных, на что ранее обращали внимание в посольстве РФ в Вашингтоне. Так, никакой ответственности ни представители ВСУ, ни киевские власти не понесли ни за убийство журналистки Дарьи Дугиной, ни за удары по СИЗО в Еленовке и вокзалу в Краматорске, ни за обстрелы спальных районов Донецка, ни за сожжение людей 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

«Киевский режим до сих пор не понёс наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти. Здесь всё очень быстро «забывается», — указали в диппредставительстве 22 ноября.

Равнодушие западных структур к преступлениям украинских военных и спецслужб в середине октября отметил и зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, теракты, совершаемые с ведома киевских властей, а также массовые убийства мирного населения на занимаемых украинскими формированиями территориях не встречают осуждения в руководстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Напротив, по сути, выражена публичная поддержка преступным деяниям киевского режима», — констатировал он.

Иллюзия правосудия

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, создание «трибуналов» против неугодных стран — распространённая практика на Западе, которой Киев пытается воспользоваться в своих интересах.

«Однако никакими международно-правовыми нормами такие процессы подкреплены быть не могут, так как их просто не существует. Право на создание судебного механизма принадлежит лишь ООН. А украинский президент не имеет никакого права или оснований диктовать свои требования этой организации. Тем более что одной из её основательниц является Россия», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом некий квазимеханизм всё же может быть создан западными государствами, считает аналитик.

«Организовать его могут попытаться США, Великобритания и их прихвостни. Однако, естественно, этот «трибунал» будет нелегитимен и его решения будут для России ничтожными, поскольку по своей сути он станет олицетворением вмешательства во внутренние дела другого государства. Так что ни о каком объективном разбирательстве речь тут идти не может», — заметил Шаповалов.

  • Штаб-квартира ООН
  • AP
  • © John Minchillo

По его словам, ярким примером такого судилища стало разбирательство по малайзийскому Boeing.

«Любое подобное разбирательство является неправовым. Ведь Запад не имеет никакого права навязывать свою волю и устраивать разбирательства. Тем более что сами западники во главе с США являются пособниками украинского режима и, несмотря на все свои отрицания, стороной конфликта. Следственно, и сами они потенциальные преступники, которых нужно судить», — добавил эксперт.

В свою очередь, Владимир Брутер отметил, что Запад с энтузиазмом поддерживает продвигаемую Зеленским инициативу.

«Ведь это один из способов продолжать оказывать давление на Россию и выставлять её в невыгодном свете на международной арене. К тому же Запад спит и видит, как бы конфисковать российские активы, замороженные за рубежом. Однако никаких юридических оснований у них для этого нет, поэтому они сейчас изыскивают всяческие способы подвести базу под изъятие», — резюмировал аналитик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить