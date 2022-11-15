«Пришла пора менять правила игры»: в России отреагировали на резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

Резолюции ООН не помогут легализации украденных Западом резервов России, заявили в Совете Федерации, комментируя принятый большинством в ходе Генеральной Ассамблеи ООН документ, признающий необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине. Сенаторы придерживаются мнения, что таким образом коллективный Запад намеревается воспользоваться объёмами замороженных за рубежом российских активов. В Госдуме, в свою очередь, утверждённую в ООН инициативу назвали «профанацией и сведением политических счётов».

В России оценили принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине.

Документ поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались. Среди высказавшихся против — Иран, Китай, КНДР, Сирия и Центрально-Африканская Республика.

Комментируя эту инициативу, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что резолюциями нельзя легализовать кражу российских резервов.

«Никакие резолюции в ООН не помогут легализации украденных Западом резервов России. Всё должно быть возвращено в полном объёме», — написал он у себя в Telegram.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что резолюция о возмещении ущерба Киеву является проявлением «международного бандитизма», которым занимается «коллективный Запад». Карасин полагает, что Генассамблея ООН стала ареной для подобной деятельности.

«Даже наивному понятно, что подкат сделан под огромные суммы наших замороженных активов. Логика международного права и приличий отброшена в сторону», — написал он в Telegram.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя принятие резолюции по выплате репараций Украине, заявил, что ООН исчерпала себя как международная структура. Принятие документа он назвал «профанацией и сведением политических счётов».

«ООН себя исчерпала, поэтому считаю, что пришла пора менять правила игры и создавать новую организацию, которая стала бы образцом поддержания мирового правопорядка, а не инструментом США для продвижения своих геополитических интересов», — приводит его слова РИА Новости.

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что в связи с резолюцией идёт речь о легализации грабежа на межгосударственном уровне.

«Очередная продавленная Западом антироссийская резолюция, причём снова путём выкручивания рук и шантажа. По сути, на уровне ООН идёт речь о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне. У Генассамблеи нет никаких полномочий требовать репарации», — полагает Слуцкий.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение участников Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что «англосаксы пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов».

«Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», — написал он в Telegram.

Постпред России при ООН Василий Небензя высказался на тему резолюции незадолго до принятия документа. Дипломат назвал ситуацию классическим примером концепции «порядка, основанного на правилах». По его словам, в сложившейся обстановке узкая группа государств действует не на основе международного права, стремясь «освятить» беззаконие на площадке Генассамблеи.

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«Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными, попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права», — сказал Небензя.

Он продолжил, добавив, что Запад пытается придать своим действиям легитимность, чтобы начать тратить конфискованные у России средства.

«Им уже давно очень хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданное вооружение», — сказал дипломат.

Небензя отметил, что таким образом Запад намерен тратить российские деньги на дальнейшее усугубление конфликта на Украине. По его словам, подобное развитие событий приведёт к усилению напряжённости и нестабильности в мире, а выгоду получат западные военные корпорации, которые уже заработали на поставках вооружений Украине.

В свою очередь, заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский отметил, что больше половины членов ООН не поддержали проект резолюции, несмотря на «давление, шантаж и выкручивание рук».