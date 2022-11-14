Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выплате «репараций» Украине

Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что поддержали резолюцию 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал ничтожной инициативу западных стран взимать «репарации» с России.