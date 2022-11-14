Небензя назвал ничтожной инициативу западных стран взимать «репарации» с России
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Небензя отметил очевидную «ущербность» этой инициативы.
«С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права», — приводит его слова ТАСС.
Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что страны Запада планируют «очередной желчный антироссийский приступ» на Генассамблее ООН: они продвигают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине».