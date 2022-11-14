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Небензя назвал ничтожной инициативу западных стран взимать «репарации» с России

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Инициатива некоторых западных стран создать механизм по взиманию «репараций» с России через Генеральную Ассамблею ООН юридически ничтожна, заявил постоянный российский представитель при всемирной организации Василий Небензя.
Небензя назвал ничтожной инициативу западных стран взимать «репарации» с России
  • Gettyimages.ru

Небензя отметил очевидную «ущербность» этой инициативы.

«С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права», — приводит его слова ТАСС.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что страны Запада планируют «очередной желчный антироссийский приступ» на Генассамблее ООН: они продвигают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине».

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