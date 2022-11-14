Небензя назвал ничтожной инициативу западных стран взимать «репарации» с России

Инициатива некоторых западных стран создать механизм по взиманию «репараций» с России через Генеральную Ассамблею ООН юридически ничтожна, заявил постоянный российский представитель при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя отметил очевидную «ущербность» этой инициативы.

«С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права», — приводит его слова ТАСС.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что страны Запада планируют «очередной желчный антироссийский приступ» на Генассамблее ООН: они продвигают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине».