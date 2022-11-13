Полянский: попытки Запада взимать «репарации» с России направлены на кражу её активов

Страны Запада планируют «очередной желчный антироссийский приступ» на Генассамблее ООН — они продвигают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине», сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Пытаются создать некий неподотчётный ГА механизм. Даже неспециалистам понятна политизированность и правовая никчёмность этого документа: у Генассамблеи даже и близко нет таких полномочий», — написал он в Telegram.

Таким образом «западные партнёры» пытаются придать видимость легитимности своим попыткам присвоить, «а точнее попросту украсть» замороженные на Западе российские активы, считает дипломат.

«Делать они это будут на национальном уровне, ссылаясь на якобы выраженную в ГА «волю международного сообщества», — пояснил Полянский.

При этом страны Запада игнорируют последствия, которыми им грозит «открытие этого «ящика Пандоры», добавил он.

«Показательно, что, чтобы не выслушивать справедливой критики в свой адрес, западный блок постарался на сей раз обойтись без дебатов перед принятием проекта, но мы им этого сделать не позволили — и дебаты в итоге будут. Начало трансляции на UN Web TV в 18:00 по Москве 14 ноября», — рассказал дипломат.

В июне Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд, из которых на Центробанк приходится $300 млрд.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что у России украли более $300 млрд, но другие страны, которые критикуют её, предпочитают об этом не говорить.

Министр финансов России Антон Силуанов также сообщил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.