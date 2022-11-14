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Небензя: Запад желает разморозить активы России для дальнейшего вооружения Киева

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Страны Запада желают разморозить подпавшие под санкции российские активы, чтобы профинансировать поставки вооружений Киеву, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании спецсессии Генеральной Ассамблеи по поводу украинского проекта резолюции о «репарациях».
Небензя: Запад желает разморозить активы России для дальнейшего вооружения Киева
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«У нас нет сомнений, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов», — цитирует дипломата ТАСС.

Он также добавил, что западным странам давно хочется разморозить средства России, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на «финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения».

Небензя заявил, что инициатива создать механизм по взиманию «репараций» с России через Генеральную Ассамблею ООН юридически ничтожна.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что у России украли более $300 млрд, но другие страны, которые критикуют её, предпочитают об этом не говорить.

Министр финансов России Антон Силуанов также сообщил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

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