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Медведев призвал ООН принять резолюцию о возмещении ущерба пострадавшим от США странам

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение участников Генеральной Ассамблеи ООН о принятии резолюции по выплатам «репараций» Украине, заявил, что всемирной организации стоит призвать к возмещению Соединёнными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим пострадавшим от американцев странам.

Медведев выразил уверенность, что целью западных стран является поиск юридической основы для присвоения незаконно арестованных российских активов.

«Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», — написал он в Telegram.

Медведев связал подобное решение организации с началом её агонии в качестве главного международного института по установлению мира.

Ранее ГА ООН приняла резолюцию о выплате «репараций» Украине.

Поддержали резолюцию 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.

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