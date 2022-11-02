РИА Новости: СБ ООН проголосует по резолюции России о биолабораториях на Украине 2 ноября
Об этом РИА Новости рассказал источник в СБ ООН.
Пр словам собеседника агентства, голосование планируется провести во второй половине дня.
Ранее Россия подала в СБ ООН официальную жалобу на США и Украину из-за биолабораторий.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона скоро вынесет свой проект резолюции по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине на голосование в Совете Безопасности ООН.
Как отмечал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, Россия продолжит настаивать на объективном и тщательном расследовании деятельности биологических лабораторий США на Украине.