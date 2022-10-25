Россия подала в СБ ООН официальную жалобу на США и Украину из-за биолабораторий

Россия подала официальную жалобу на США и Украину на предмет несоблюдения ими своих обязательств в контексте военно-биологической деятельности. Об этом говорится в письме российского постпреда при ООН Василия Небензи Генсеку ООН и председателю Совбеза.

«В соответствии со статьёй 6 конвенции (о биологическом оружии. — RT), Россия направляет в Совет Безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие её обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции», — цитирует документ РИА Новости.

Статья 6 КБТО гласит, что любое государство-участник конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН.

Также в подготовленной резолюции Россия предлагает Совбезу ООН создать комиссию по расследованию в связи с биолабораториями на Украине.