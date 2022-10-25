Узнать больше

Россия подала в СБ ООН официальную жалобу на США и Украину из-за биолабораторий

Короткая ссылка
Россия подала официальную жалобу на США и Украину на предмет несоблюдения ими своих обязательств в контексте военно-биологической деятельности. Об этом говорится в письме российского постпреда при ООН Василия Небензи Генсеку ООН и председателю Совбеза.

«В соответствии со статьёй 6 конвенции (о биологическом оружии. — RT), Россия направляет в Совет Безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие её обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции», — цитирует документ РИА Новости.

Статья 6 КБТО гласит, что любое государство-участник конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН.

Также в подготовленной резолюции Россия предлагает Совбезу ООН создать комиссию по расследованию в связи с биолабораториями на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить