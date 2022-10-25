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Россия намерена создать комиссию из членов СБ ООН по биолабораториям США на Украине

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Россия предложила Совбезу ООН создать комиссию по расследованию в связи с биолабораториями на Украине, говорится в проекте резолюции, подготовленной Москвой.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту резолюции, СБ ООН постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы «расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине», которые касаются соблюдения обязательств по конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия «в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».

5 октября заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия продолжит настаивать на объективном и тщательном расследовании деятельности биологических лабораторий США на Украине.

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