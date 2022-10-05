В МИД России заявили, что продолжат добиваться расследования по биолабораториям США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия продолжит настаивать на объективном и тщательном расследовании деятельности биологических лабораторий США на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы этот вопрос ставили и будем ставить, в том числе добиваясь тщательного расследования действий, которые, по нашему убеждению и по нашим данным, совершили США путём работы в биолабораториях на украинской территории», — сказал Вершинин.

В сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине.