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Минобороны России: США и Украина не ответили, зачем уничтожили документы о биолабораториях

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине.

С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

«Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев», — заявил Кириллов.

Ранее Кириллов сообщил, что около границ страны находится более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий.

В Госдуме на 22 сентября запланировано очередное заседание комиссии по биолабораториям на Украине.

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