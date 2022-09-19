Минобороны России: США и Украина не ответили, зачем уничтожили документы о биолабораториях
С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
«Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев», — заявил Кириллов.
Ранее Кириллов сообщил, что около границ страны находится более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий.
В Госдуме на 22 сентября запланировано очередное заседание комиссии по биолабораториям на Украине.