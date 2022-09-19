Минобороны России: США и Украина не ответили, зачем уничтожили документы о биолабораториях

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине.

С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. «Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев», — заявил Кириллов. Ранее Кириллов сообщил, что около границ страны находится более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий. В Госдуме на 22 сентября запланировано очередное заседание комиссии по биолабораториям на Украине.