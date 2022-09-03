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В Минобороны России заявили о 50 подконтрольных США биолабораториях у границ страны

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RT
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что около границ страны находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий.
В Минобороны России заявили о 50 подконтрольных США биолабораториях у границ страны
  • РИА Новости

«В настоящее время в непосредственной близости к границам России находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находятся 336 биолабораторий в 30 государствах мира», — сказал он.

По его словам, деятельность лабораторий сопровождается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных для конкретного региона инфекционных заболеваний.

«Так, с 2010 года на приграничных с Украиной территориях России фиксируется рост заболеваемости бруцеллёзом, конго-крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней, а также нехарактерное расширение ареалов переносчиков», — отметил он.

10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В связи с этим Россия потребовала рассмотреть этот вопрос в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Китай также призвал США прояснить их военно-биологическую деятельность на территории Украины.

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