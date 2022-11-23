Узнать больше

Перекладывая ответственность: почему на Западе воздерживаются от осуждения военных преступлений ВСУ

Короткая ссылка
Полина Духанова, Алёна Медведева
США, отказываясь прямо осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, способствуют укреплению чувства безнаказанности неонацистов на Украине, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Там назвали циничной попытку американских чиновников переключить внимание общественности с расправы над россиянами на тему якобы совершённых военных преступлений РФ. В дипмиссии также подчеркнули, что в США в целом предпочитают закрывать глаза на противоправные действия украинских военных. В свою очередь, Госдума призвала парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных в расстреле россиян. Между тем эксперты считают, что Запад заинтересован в сокрытии преступлений ВСУ, так как многие из них происходят с ведома иностранных кураторов Киева.
Перекладывая ответственность: почему на Западе воздерживаются от осуждения военных преступлений ВСУ
  • © AP/Gettyimages.ru

Соединённые Штаты способствуют укреплению чувства безнаказанности радикалов на Украине, отказываясь прямо осуждать их военные преступления. С таким заявлением выступили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя реакцию на расстрел российских военнопленных со стороны посла по особым поручениям Бет Ван Шак, которая курирует в Госдепартаменте вопросы, касающиеся военных преступлений.

«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов... США, покрывая безумства украинских бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине», — говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

При этом в посольстве РФ подчеркнули, что подлинность кадров была подтверждена в том числе американскими СМИ, которые не стали замалчивать трагедию. Ван Шак же попыталась переключить внимание общественности с преступлений ВСУ на якобы преступления российских военных на Украине.

«При этом, как и прежде, в Госдепе не привели никаких доказательств актов насилия, якобы совершённых нашими военнослужащими», — подчеркнули в дипмиссии.

Там также назвали проявлением двойных стандартов декларируемую Соединёнными Штатами приверженность приоритету прав человека в контексте замалчивания ими преступлений Киева.

«Киевский режим до сих пор не понёс наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти. Здесь всё очень быстро «забывается», — констатировали в российском представительстве, напомнив об убийстве Дарьи Дугиной, ударах по следственному изолятору в Еленовке и вокзалу в Краматорске, обстрелах спальных районов Донецка и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

  • Здание посольства РФ в США
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

«Уверены в своей безнаказанности»

Напомним, 18 ноября в интернете распространилась видеозапись массовой расправы украинских военных над безоружными российскими военнопленными. По сообщению Минобороны РФ, жертвами стали более десяти солдат. При этом в ведомстве подчеркнули, что никому не удастся представить это в качестве «трагического исключения» на фоне якобы соблюдения киевским режимом прав военнопленных.

Также по теме
«Они должны быть найдены и наказаны»: Москва займётся поиском причастных к расстрелу российских военных
Россия будет вести поиск тех, кто причастен к расстрелу не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ на...

В тот же день Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов».

С требованием к международным организациям осудить действия ВСУ и провести их расследование выступило Министерство иностранных дел РФ. Как напомнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, украинские боевики регулярно распространяют видеоролики о своих «подвигах», от которых в жилах стынет кровь», однако на Западе их предпочитают игнорировать.

В свою очередь, Совет по правам человека России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений Вооружённых сил Украины и воюющих на их стороне боевиков.

Информация об инциденте с российскими военнопленными была также направлена на имя Генсека ООН, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

С призывом к иностранным парламентам выступила и Госдума, потребовав от них осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных.

«Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий... Кадры садистской расправы... вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных», — говорится в резолюции депутатов.

В ней также отмечается, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

Отрицание соразмерности

На Западе новые факты военных преступлений украинских военных не вызвали широкой реакции среди официальных лиц, несмотря на то, что были распространены иностранными СМИ. Так, в США лишь заявили, что «отслеживают эту ситуацию».

Также по теме
Украинские военные с польской самоходной гаубицей Krab Бесполезное сотрудничество: как в ОБСЕ игнорируют преступления киевского режима
Руководство ОБСЕ предпочитает игнорировать преступления украинских формирований и спецслужб, которые устраивают теракты и массовые...

«Очень важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам... Но в случае с конфликтом на Украине ни о какой соразмерности говорить не приходится», — заявила Бет Ван Шак на брифинге 21 ноября.

Она также попыталась сделать акцент на том, что масштаб приписываемых российским ВС преступных действий по сравнению с обвинениями в адрес ВСУ «огромен». При этом украинская сторона якобы всегда заявляет о готовности расследовать все появляющиеся факты противоправных действий своих военных, сказала дипломат.

Помимо этого, Ван Шак подробно рассказала о вовлечённости США в процесс расследования якобы совершённых российскими военными преступлений, инициированный рядом стран и Международным уголовным судом.

«США поддерживают все предпринимаемые на данный момент международные усилия по изучению и расследованию зверств на Украине», — подчеркнула она.

  • Посол США по особым поручениям по вопросам международной уголовной юстиции Бет Ван Шак
  • globallookpress.com
  • © Rod Lamkey / CNP

При этом расследованием преступлений украинских военных американская сторона не занимается. Наоборот, в Вашингтоне всячески пытаются выгораживать представителей не только ВСУ, но и членов националистических формирований. Так, в августе Госдеп раскритиковал Москву за планы провести международный трибунал в Мариуполе над пленными украинскими военнослужащими и членами нацбата «Азов»*. В ведомстве тогда заявили, что считают его нелегитимным.

«В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — отреагировали 25 августа в посольстве РФ в США на заявление Госдепа.

«Западные страны зашли слишком далеко, чтобы отступать»

Между тем в Киеве постарались принизить значимость расстрела военнопленных. Так, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в Галифаксе 20 ноября заявила о малой вероятности того, что кадры с убитыми россиянами подтверждают версию РФ о случившемся. А уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своём Telegram и вовсе заявил об отсутствии признаков военного преступления на видеозаписи. По его словам, расстрелянные военнослужащие якобы инсценировали сдачу в плен, чтобы затем напасть на бойцов ВСУ.

«Из отдельных кусков видео... можно сделать вывод, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление — открыли огонь на поражение военных Вооружённых сил Украины. В таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными... Ответный огонь не является военным преступлением», — написал омбудсмен.

Эксперты отмечают, что Киев мало заботят вскрывающиеся факты военных преступлений ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, так как там уверены, что никакого осуждения со стороны Запада не последует. Максимум, чем ограничатся их кураторы, это заявят о недопустимости подобных действий, а потом постараются их замять, отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«За всеми этими преступлениями стоит сам коллективный Запад. Не будут же там сами себя осуждать. К тому же украинская армия сегодня представляет собой смешанные формирования из иностранных наёмников, которые получают инструкции в том числе из Вашингтона. Таким образом признание ответственности за ними автоматически накладывает ответственность на США, делая их непосредственной стороной конфликта», — пояснил он.

В этой связи США и Европа, которая также молчаливо всё это одобряет, заинтересованы отвести глаза мировой общественности от действий их подопечных, считает аналитик.

«Отсюда все эти следственные комиссии, разговоры о трибуналах для России, полное игнорирование преступлений ВСУ и обвинения в адрес РФ в духе «хайли лайкли». И в этой попытке обелить киевский режим и очернить Москву западники идут на полное попрание собственных ценностей, демонстрируя двойные стандарты», — сказал Брутер.

  • Здание Пентагона
  • AP
  • © Pablo Martinez Monsivais

Запад не намерен реагировать и наказывать Киев за преступления ещё и потому, что в противном случае это разрушит «жертвенный образ» Украины, считает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

«Западные страны потратили на Украину слишком много денег и зашли в своей поддержке слишком далеко, чтобы отступать. Республике был создан образ жертвы, которой нужно всеми силами помогать и которая противостоит «мировому злу» в лице России. Если же сейчас начать признавать за киевским режимом хоть какую-то его неправоту и тем более военные преступления, то это разрушит весь тщательно созданный ему имидж. Встанет вопрос, как Запад с его идеалами может поддерживать военных преступников», — пояснил эксперт в разговоре с RT.  

Также по теме
Здание Международного уголовного суда в Гааге / Украинский военный на улице в Буче «Очередная пиар-акция антироссийского толка»: как МУС намерен расследовать военные преступления на Украине
Более 40 следователей Международного уголовного суда будут отправлены на Украину на следующей неделе, заявил прокурор МУС Карим Хан....

К тому же пресловутые западные идеалы и ценности чаще всего используются Европой и США для насаждения своих взглядов в тех регионах, в которых они имеют корыстный интерес.

«История с правами человека является ширмой и благовидным предлогом для распространения западного гегемонизма. Кто с этой гегемонией не согласен, автоматически становится нарушителем в глазах Запада и подвергается обструкции», — заявил Маргулис.

Однако практика игнорирования преступлений режимов, которым оказывается покровительство, чревато для самого Запада, считает Владимир Брутер.

«В конкретном случае в плоскости «Запад — Россия» — эскалацией отношений, которая ведёт всю ситуацию к тупику и невозможности поиска компромиссов. И подталкивают к этому развитию событий в том числе и постоянные разговоры о трибуналах для РФ. Ведь все продвигаемые сейчас Западом механизмы нелегитимны и их решения не будут иметь никаких законных оснований», — резюмировал эксперт.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить