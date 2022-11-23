Перекладывая ответственность: почему на Западе воздерживаются от осуждения военных преступлений ВСУ

США, отказываясь прямо осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, способствуют укреплению чувства безнаказанности неонацистов на Украине, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Там назвали циничной попытку американских чиновников переключить внимание общественности с расправы над россиянами на тему якобы совершённых военных преступлений РФ. В дипмиссии также подчеркнули, что в США в целом предпочитают закрывать глаза на противоправные действия украинских военных. В свою очередь, Госдума призвала парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных в расстреле россиян. Между тем эксперты считают, что Запад заинтересован в сокрытии преступлений ВСУ, так как многие из них происходят с ведома иностранных кураторов Киева.

Соединённые Штаты способствуют укреплению чувства безнаказанности радикалов на Украине, отказываясь прямо осуждать их военные преступления. С таким заявлением выступили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя реакцию на расстрел российских военнопленных со стороны посла по особым поручениям Бет Ван Шак, которая курирует в Госдепартаменте вопросы, касающиеся военных преступлений.

«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов... США, покрывая безумства украинских бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине», — говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

При этом в посольстве РФ подчеркнули, что подлинность кадров была подтверждена в том числе американскими СМИ, которые не стали замалчивать трагедию. Ван Шак же попыталась переключить внимание общественности с преступлений ВСУ на якобы преступления российских военных на Украине.

«При этом, как и прежде, в Госдепе не привели никаких доказательств актов насилия, якобы совершённых нашими военнослужащими», — подчеркнули в дипмиссии.

Там также назвали проявлением двойных стандартов декларируемую Соединёнными Штатами приверженность приоритету прав человека в контексте замалчивания ими преступлений Киева.

«Киевский режим до сих пор не понёс наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти. Здесь всё очень быстро «забывается», — констатировали в российском представительстве, напомнив об убийстве Дарьи Дугиной, ударах по следственному изолятору в Еленовке и вокзалу в Краматорске, обстрелах спальных районов Донецка и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Здание посольства РФ в США

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© J. Scott Applewhite

«Уверены в своей безнаказанности»

Напомним, 18 ноября в интернете распространилась видеозапись массовой расправы украинских военных над безоружными российскими военнопленными. По сообщению Минобороны РФ, жертвами стали более десяти солдат. При этом в ведомстве подчеркнули, что никому не удастся представить это в качестве «трагического исключения» на фоне якобы соблюдения киевским режимом прав военнопленных.

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В тот же день Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов».

С требованием к международным организациям осудить действия ВСУ и провести их расследование выступило Министерство иностранных дел РФ. Как напомнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, украинские боевики регулярно распространяют видеоролики о своих «подвигах», от которых в жилах стынет кровь», однако на Западе их предпочитают игнорировать.

В свою очередь, Совет по правам человека России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений Вооружённых сил Украины и воюющих на их стороне боевиков.

Информация об инциденте с российскими военнопленными была также направлена на имя Генсека ООН, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

С призывом к иностранным парламентам выступила и Госдума, потребовав от них осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных.

«Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий... Кадры садистской расправы... вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных», — говорится в резолюции депутатов.

В ней также отмечается, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

Отрицание соразмерности

На Западе новые факты военных преступлений украинских военных не вызвали широкой реакции среди официальных лиц, несмотря на то, что были распространены иностранными СМИ. Так, в США лишь заявили, что «отслеживают эту ситуацию».

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«Очень важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам... Но в случае с конфликтом на Украине ни о какой соразмерности говорить не приходится», — заявила Бет Ван Шак на брифинге 21 ноября.

Она также попыталась сделать акцент на том, что масштаб приписываемых российским ВС преступных действий по сравнению с обвинениями в адрес ВСУ «огромен». При этом украинская сторона якобы всегда заявляет о готовности расследовать все появляющиеся факты противоправных действий своих военных, сказала дипломат.

Помимо этого, Ван Шак подробно рассказала о вовлечённости США в процесс расследования якобы совершённых российскими военными преступлений, инициированный рядом стран и Международным уголовным судом.

«США поддерживают все предпринимаемые на данный момент международные усилия по изучению и расследованию зверств на Украине», — подчеркнула она.

Посол США по особым поручениям по вопросам международной уголовной юстиции Бет Ван Шак

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При этом расследованием преступлений украинских военных американская сторона не занимается. Наоборот, в Вашингтоне всячески пытаются выгораживать представителей не только ВСУ, но и членов националистических формирований. Так, в августе Госдеп раскритиковал Москву за планы провести международный трибунал в Мариуполе над пленными украинскими военнослужащими и членами нацбата «Азов»*. В ведомстве тогда заявили, что считают его нелегитимным.

«В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — отреагировали 25 августа в посольстве РФ в США на заявление Госдепа.

«Западные страны зашли слишком далеко, чтобы отступать»

Между тем в Киеве постарались принизить значимость расстрела военнопленных. Так, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в Галифаксе 20 ноября заявила о малой вероятности того, что кадры с убитыми россиянами подтверждают версию РФ о случившемся. А уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своём Telegram и вовсе заявил об отсутствии признаков военного преступления на видеозаписи. По его словам, расстрелянные военнослужащие якобы инсценировали сдачу в плен, чтобы затем напасть на бойцов ВСУ.

«Из отдельных кусков видео... можно сделать вывод, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление — открыли огонь на поражение военных Вооружённых сил Украины. В таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными... Ответный огонь не является военным преступлением», — написал омбудсмен.

Эксперты отмечают, что Киев мало заботят вскрывающиеся факты военных преступлений ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, так как там уверены, что никакого осуждения со стороны Запада не последует. Максимум, чем ограничатся их кураторы, это заявят о недопустимости подобных действий, а потом постараются их замять, отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«За всеми этими преступлениями стоит сам коллективный Запад. Не будут же там сами себя осуждать. К тому же украинская армия сегодня представляет собой смешанные формирования из иностранных наёмников, которые получают инструкции в том числе из Вашингтона. Таким образом признание ответственности за ними автоматически накладывает ответственность на США, делая их непосредственной стороной конфликта», — пояснил он.

В этой связи США и Европа, которая также молчаливо всё это одобряет, заинтересованы отвести глаза мировой общественности от действий их подопечных, считает аналитик.

«Отсюда все эти следственные комиссии, разговоры о трибуналах для России, полное игнорирование преступлений ВСУ и обвинения в адрес РФ в духе «хайли лайкли». И в этой попытке обелить киевский режим и очернить Москву западники идут на полное попрание собственных ценностей, демонстрируя двойные стандарты», — сказал Брутер.

Здание Пентагона

AP

© Pablo Martinez Monsivais

Запад не намерен реагировать и наказывать Киев за преступления ещё и потому, что в противном случае это разрушит «жертвенный образ» Украины, считает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

«Западные страны потратили на Украину слишком много денег и зашли в своей поддержке слишком далеко, чтобы отступать. Республике был создан образ жертвы, которой нужно всеми силами помогать и которая противостоит «мировому злу» в лице России. Если же сейчас начать признавать за киевским режимом хоть какую-то его неправоту и тем более военные преступления, то это разрушит весь тщательно созданный ему имидж. Встанет вопрос, как Запад с его идеалами может поддерживать военных преступников», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

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К тому же пресловутые западные идеалы и ценности чаще всего используются Европой и США для насаждения своих взглядов в тех регионах, в которых они имеют корыстный интерес.

«История с правами человека является ширмой и благовидным предлогом для распространения западного гегемонизма. Кто с этой гегемонией не согласен, автоматически становится нарушителем в глазах Запада и подвергается обструкции», — заявил Маргулис.

Однако практика игнорирования преступлений режимов, которым оказывается покровительство, чревато для самого Запада, считает Владимир Брутер.

«В конкретном случае в плоскости «Запад — Россия» — эскалацией отношений, которая ведёт всю ситуацию к тупику и невозможности поиска компромиссов. И подталкивают к этому развитию событий в том числе и постоянные разговоры о трибуналах для РФ. Ведь все продвигаемые сейчас Западом механизмы нелегитимны и их решения не будут иметь никаких законных оснований», — резюмировал эксперт.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.