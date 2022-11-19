Генсеку ООН отправили письмо о жестоком обращении Киева с российскими пленными

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона распространила в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо на имя генсека организации Антониу Гутерреша о новых фактах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

«Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и Генассамблеи письмо на имя Генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутеррешу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», — отметил дипломат в своём Telegram.

По его словам, российская сторона будет продолжать заострять внимание на этих и других преступлениях киевского режима в ходе заседаний СБ и ГА ООН.

Российский постпред при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал расстрел военнопленных украинскими солдатами военным преступлением.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой ВСУ.

СК России возбудил уголовное дело.