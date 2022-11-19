Узнать больше

Генсеку ООН отправили письмо о жестоком обращении Киева с российскими пленными

Короткая ссылка
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона распространила в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо на имя генсека организации Антониу Гутерреша о новых фактах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.
Генсеку ООН отправили письмо о жестоком обращении Киева с российскими пленными
  • Gettyimages.ru

«Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и Генассамблеи письмо на имя Генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутеррешу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», — отметил дипломат в своём Telegram.

По его словам, российская сторона будет продолжать заострять внимание на этих и других преступлениях киевского режима в ходе заседаний СБ и ГА ООН.

Российский постпред при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал расстрел военнопленных украинскими солдатами военным преступлением.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой ВСУ.

СК России возбудил уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить