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Постпред России при ООН назвал расстрел российских военнопленных военным преступлением

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Российский постпред при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал расстрел военнопленных украинскими солдатами военным преступлением.
Постпред России при ООН назвал расстрел российских военнопленных военным преступлением
  • РИА Новости

«Это военное преступление, совершённое приспешниками киевского режима, будет доведено до сведения международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гатилова, постпредство России при женевском отделении ООН будет требовать публичного осуждения случившегося от Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео убийства. Материалы уже изучают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.

Там предупредили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

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