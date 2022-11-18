Минобороны: Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного пленного

Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

По данным министерства, «выродки из ВСУ» намеренно и методично прямыми выстрелами в голову убили более десяти обездвиженных российских военных.

«Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придётся за всех и за каждого замученного и убитого пленного», — заявили в Минобороны.

В министерстве заявили, что зверское убийство российских военнопленных украинскими боевиками является распространённой практикой в ВСУ, которую при этом не замечают на Западе.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Украинские солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили их.

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что направит в международные организации видео казни с требованием провести расследование.