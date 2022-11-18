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МО России: зверское убийство военнопленных является распространённой в ВСУ практикой

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Зверское убийство российских военнопленных украинскими боевиками является распространённой практикой в ВСУ, которую при этом не замечают на Западе, заявило Министерство обороны России.
МО России: зверское убийство военнопленных является распространённой в ВСУ практикой
  • РИА Новости

Как заявило министерство, «выродки ВСУ» намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных военнопленных.

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространённая практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Украинские солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили их.

Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео казни с требованием провести расследование.

Информацию о преступлении ВСУ планируется направить по 2000 адресам, в том числе в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации.

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