Узнать больше

Глава СПЧ Фадеев направит в международные организации видео казни военнопленных россиян

Короткая ссылка
Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео казни российских военнопленных в Макеевке с требованием провести расследование.
Глава СПЧ Фадеев направит в международные организации видео казни военнопленных россиян
  • РИА Новости

«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали», — говорится в заявлении Фадеева.

Он также отметил, что недавно получил ответ от Управления верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные ранее материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне.

«Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам — в том числе в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам», — добавил глава СПЧ.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. Солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили их.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить