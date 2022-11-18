Глава СПЧ Фадеев направит в международные организации видео казни военнопленных россиян

Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео казни российских военнопленных в Макеевке с требованием провести расследование.

«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали», — говорится в заявлении Фадеева.

Он также отметил, что недавно получил ответ от Управления верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные ранее материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне.

«Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам — в том числе в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам», — добавил глава СПЧ.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. Солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили их.