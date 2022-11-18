В ООН изучают видео с убийством российских военнопленных
- РИА Новости
«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.
Украинские солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили их.
Позднее Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.