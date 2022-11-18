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В ООН изучают видео с убийством российских военнопленных

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.
В ООН изучают видео с убийством российских военнопленных
  • РИА Новости

«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Украинские солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили их.

Позднее Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

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