В ООН изучают видео с убийством российских военнопленных

Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.

«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Украинские солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили их.

Позднее Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.