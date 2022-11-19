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Российский СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

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В СПЧ России призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ и воюющих на их стороне боевиков. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.
Российский СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ
  • AP
  • © LIBKOS

Отмечается, что Совет по правам человека призывает провести «всестороннее расследование» всех известных фактов и добиться «наказания виновных» в соответствии с нормами международного и национального права.

«Наше обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки», — сказано в сообщении.

17 ноября стало известно, что украинские силовики под руководством советников из стран Запада осуществляют показательные карательные акции в отношении жителей Херсона, не выехавших на левый берег Днепра. Известно о расстреле 39 пророссийских активистов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские боевики, расстрелявшие пленных российских военных, должны понести «чистую кару», даже если на их поиски уйдут годы.

В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве ВСУ российских военнопленных.

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