Российский СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

В СПЧ России призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ и воюющих на их стороне боевиков. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Совет по правам человека призывает провести «всестороннее расследование» всех известных фактов и добиться «наказания виновных» в соответствии с нормами международного и национального права.

«Наше обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки», — сказано в сообщении.

17 ноября стало известно, что украинские силовики под руководством советников из стран Запада осуществляют показательные карательные акции в отношении жителей Херсона, не выехавших на левый берег Днепра. Известно о расстреле 39 пророссийских активистов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские боевики, расстрелявшие пленных российских военных, должны понести «чистую кару», даже если на их поиски уйдут годы.

В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве ВСУ российских военнопленных.