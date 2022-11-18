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Медведев: расстрелявшие российских военных украинские боевики должны понести кару

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские боевики, расстрелявшие пленных российских военных, должны понести «чистую кару», даже если на их поиски уйдут годы.
Медведев: расстрелявшие российских военных украинские боевики должны понести кару
  • РИА Новости

Об этом он заявил в своём Telegram.

«Меня учили в университете много лет назад уголовному праву. И говорили о том, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица — с другой», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что «только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам».

«По принципу «жизнь за жизнь», известному ещё с ветхозаветных времён (Левит, 24:20). Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы», — сказал зампред Совбеза.

18 ноября Россия потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента.

Министерство обороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.

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