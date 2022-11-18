Медведев: расстрелявшие российских военных украинские боевики должны понести кару

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские боевики, расстрелявшие пленных российских военных, должны понести «чистую кару», даже если на их поиски уйдут годы.

Об этом он заявил в своём Telegram.

«Меня учили в университете много лет назад уголовному праву. И говорили о том, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица — с другой», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что «только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам».

«По принципу «жизнь за жизнь», известному ещё с ветхозаветных времён (Левит, 24:20). Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы», — сказал зампред Совбеза.

18 ноября Россия потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента.

Министерство обороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.