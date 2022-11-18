МИД России требует от международных организаций расследовать расстрел российских пленных
- РИА Новости
«В социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых украинские военнослужащие безжалостно расстреливают безоружных российских военнопленных», — сообщило ведомство.
Эти съёмки являются очередным доказательством преступлений украинских неонацистов и грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права, заявил МИД.
При этом Москва неоднократно привлекала внимание международного сообщества к «жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим».
«Все эти многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада», во всем активно поддерживающего Киев. Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты», — констатировали в министерстве.
Там подчеркнули, что все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару, «от возмездия никто не уйдёт».
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