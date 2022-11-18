СК России начал расследование массового расстрела российских военнопленных в ЛНР
- РИА Новости
«Широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооружённых формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Военные следственные органы СУ возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершённом группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также о жестоком обращении с военнопленными и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.
Ведомство занимается идентификацией лиц, которые сняли видео, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.
Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео убийства. Материалы уже изучают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.
Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.
Там предупредили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.