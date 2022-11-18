СК России начал расследование массового расстрела российских военнопленных в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела украинскими боевиками пленных российских военнослужащих.

«Широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооружённых формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Военные следственные органы СУ возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершённом группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также о жестоком обращении с военнопленными и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

Ведомство занимается идентификацией лиц, которые сняли видео, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео убийства. Материалы уже изучают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.

Там предупредили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.